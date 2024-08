„Soha nem láttam még ilyen gólt” – az Újpest edzője a paksi vereség után

Az Újpest trénere, Bartosz Grzelak azzal kezdte, hogy gratulált a Paksnak.

„Nem jó érzés elveszíteni egy találkozót, főleg úgy, hogy hátrányból egyenlítettünk. Az első félidőben túl passzív volt a csapatom, nem presszingeltünk, nem ültek a passzaink, merevek voltak a játékosaim. Cseréltem is a szünetben, jobban is játszottunk a második félidőben. Feljavultunk, agresszívebbek lettünk, igyekeztünk gólhelyzeteket kialakítani, ebből meg is született az egyenlítő találatunk. Sajnos azonban a kilencvenkettedik percben újabb gólt kapni elég fájdalmas. Tisztában voltunk azzal, hogy nem lesz könnyű a szezon eleje, sok az új játékosunk, de ettől függetlenül csalódottak vagyunk.”

A Nemzeti Sport arról kérdezte: látott-e már hasonló gólt, mint az első paksi?

„Soha nem láttam még ilyen gólt. Az biztos, hogy az ötösön belül volt kontakt a kapussal, ilyenkor kifelé szabadrúgást kéne ítélni. Most megtanultam, hogy ilyen gólt is lehet kapni. Ez nem kifogás, nem vádolhatjuk a játékvezetőt, nem miatta veszítettünk. Egyszerűen nem játszottunk jól az első félidőben, még akkor is, ha igazságtalan volt ez a gól.”

A Paks vezetőedzője, Bognár György szerint csapata megérdemelten nyert.

„Picivel jobban játszottunk, mint az Újpest. A három kapufát figyelembe véve, amiből két kijátszott ziccer volt, megérdemelten nyertünk. Az egyenlítő gól után megfordult a fejemben, hogy döntetlen lehet, mert a hatvanadik perctől éreztem, hogy elfogyott egy-két játékosunk, a három nappal ezelőtti meccs azért még benne van a lábakban. Ebben az időszakban kevesebbet mutattunk abból, mint amit játszani szoktunk.”

NB I

2. FORDULÓ

Paksi FC–Újpest FC 2–1 (Nunes 36.– öngól, Windecker 90+2., ill. Ljujics 81.)

Paks, Városi Stadion. 3765 néző. Vezette: Karakó Ferenc