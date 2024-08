Nagy csatában nyert odahaza a Diósgyőr

LABDARÚGÓ NB I

5. FORDULÓ

Diósgyőri VTK–Kecskemét TE 1–0 (Acolatse 73.)

Diósgyőr, DVTK Aréna, 4121 néző. Vezette: Berke

VÁRATLAN SÉRÜLÉSEK NEHEZÍTETTÉK Vladimir Radenkovics diósgyőri vezetőedző helyzetét a mérkőzés előtt, hiszen a napokban megsérült Holdampf Gergő és Bényei Ágoston (ők ketten a keretbe sem kerültek be), a találkozó előtti utolsó edzésen pedig könnyebben Bright Edomwonyi is, bár ő legalább a cserepadra leülhetett. Így lehetősége nyílt a bemutatkozásra a 18 éves Komlósi Bencének, aki a felnőttek között tétmeccsen először viselhette a Diósgyőr mezét. Az előző két idényt Olaszországban, a Parma U18-as és U19-es csapatában töltötte kölcsönben, édesapja pedig a hétszeres magyar bajnok Komlósi Ádám. Pikáns, hogy a hétből ötöt a DVTK legnagyobb riválisával, a Debrecennel nyert, de erős a borsodi családi kötődés is, a tízszeres válogatott édesapa Kazincbarcikán nevelkedett. A magas játékosra jelentős feladat hárult bemutatkozása alkalmából, a védelem előtt helyezkedve kellett megszűrnie a kecskeméti támadásokat. Hivatalosan ugyan 4–3–3-as hadrendben játszottak a hazaiak, de ez gyakorlatilag szinte 4–1–2–3 volt.

Azonnal ráerőltette akaratát a Diósgyőr a Kecskemétre, az első pillanattól támadólag lépett fel. A félidő első felében a vendégektől még kontratámadásokra sem tellett, a védekezésre kellett fordítaniuk minden energiájukat, egyszer sem értek labdába az ellenfél tizenhatosán belül. Egy nagyobb gólhelyzete akadt a hazaiaknak ebben a periódusban, a 11. percben Marko Rakonjac tört kapura a jobbösszekötő helyén, hat méterről jobbal, laposan lőtt, labdája kevéssel suhant el a jobb kapufa mellett.