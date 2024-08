Matija Ljujics: Hisznek bennem, duzzadok az önbizalomtól

Egyetlen játékos kapott lapunk tudósítóitól 8-as osztályzatot a legutóbbi fordulóban: Matija Ljujics. Nem csoda, hiszen az Újpest FC támadó középpályása parádés gólt szerzett a Fehérvár FC elleni bajnokin (4–1), majd önzetlenségéről tanúbizonyságot téve gólhelyzetben nem lőtt, inkább passzolt csapattársának, Fran Brodicnak, aki első újpesti gólját jegyezte.

„A legfontosabb, hogy két vereség után megszereztük idénybeli első győzelmünket – mondta lapunknak Matija Ljujics, a lila-fehérek30 éves szerb játékosa. – A meccs tempójának nem tett jót a hőség, de próbáltunk erős iramot diktálni, időnként sikerült is. Látni kell, hogy a Fehérvár előtt is adódott lehetőség, de miután megszereztük a vezetést a gólommal, felszabadultabban futballoztunk. Éreztem, hogy a társaimmal együtt szárnyakat kapunk a góloktól, az első félidőben már három-nullára vezettünk. A két kudarc után mindenképpen meg akartuk mutatni, hogy jó csapat a miénk, ez végre az eredményben is megmutatkozott. Ami engem illet, az előző idényt is jól kezdtem, két bajnokin négy gólig jutottam, de megsérültem, hónapokat hagytam ki, végül tíz góllal zártam. Most is jól sikerült a rajt, három bajnoki után három gól és egy gólpassz áll a nevem mellett, ami nem rossz. Szeretek az ellenfél tizenhatosának környékén helyezkedni, s miután bízik bennem a szakmai stáb, duzzadok az önbizalomtól. A nyáron érkező Bartosz Grzelak remek edző és ember, kitűnő segítők veszik körül. Rendre reálisan értékelik a mérkőzéseket, jó meglátásaik vannak, hiszek benne, hogy velük szép időszak előtt áll a klub.”

Az Újpest legközelebb a Ferencváros ellen bizonyíthat, a derbit az Üllői úton rendezik meg szombaton 19.30-tól. Bár a két klub lehetőségeit figyelembe véve nem annyira meglepő, mégis elképesztő adat: az előző 16 (!) derbit egyaránt a Ferencváros nyerte meg, az Újpest legutóbb 2019 februárjában szerzett pontot (1–1) a Megyeri úton. Az igazsághoz tartozik, hogy tíz meccset a Fradi-pályán rendeztek, és csak hatot a Szusza Ferenc Stadionban. A Groupama Arénában pedig még régebben, 2016 szeptemberében (3–3) szerzett pontot a vendégcsapat. Igencsak vissza kell lapoznunk ahhoz, hogy megtudjuk, a lilák mikor győzték le legutóbb az FTC-t: nos, 2015 decemberében (1–0), idegenben.

„Valóban rég örülhettek a szurkolóink sikernek a Ferencváros ellen, ezen változtatnánk a hét végén. Nyilván nehéz feladat vár ránk, a Ferencváros nem véletlenül nyeri meg sorra a bajnoki címeket, de bízom a csapatban, amely megmutatta, képes kiemelkedően futballozni. Erre van szükségünk szombat este is.”

A DVSC elleni bajnoki mérkőzés 45+2. percében a kecskeméti Szabó Alex előkészítette a labdát Vágó Leventének, aki 19 méterről jobb lábbal óriási gólt rúgott a kapu jobb felső sarkába, kialakítva az 1–1-es végeredményt

A 3. FORDULÓ EREDMÉNYEI

Augusztus 9., péntek

Kecskeméti TE–Debreceni VSC 1–1

Augusztus 10., szombat

Diósgyőri VTK–Ferencvárosi TC 0–2

Zalaegerszegi TE FC–Paksi FC 3–1

Augusztus 11., vasárnap

ETO FC Győr–MTK Budapest 1–2

Újpest FC–Fehérvár FC 4–1

Puskás Akadémia FC–Nyíregyháza Spartacus 3–1

A 3. FORDULÓ ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 3648; AZ IDÉNY ÁTLAGNÉZŐSZÁMA: 4187

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. MTK Budapest 3 3 – – 6–1 +5 9 2. Puskás Akadémia 3 3 – – 7–3 +4 9 3. Ferencvárosi TC 2 2 – – 3–0 +3 6 4. Debreceni VSC 2 1 1 – 4–1 +3 4 5. Paksi FC 3 1 1 1 5–6 –1 4 6. Fehérvár FC 3 1 1 1 4–5 –1 4 7. Újpest FC 3 1 – 2 6–5 +1 3 8. Zalaegerszegi TE 3 1 – 2 4–4 0 3 9. Nyíregyháza Spartacus 3 1 – 2 3–7 –4 3 10. Kecskeméti TE 3 – 2 1 1–2 –1 2 11. Diósgyőri VTK 3 – 1 2 3–7 –4 1 12. ETO FC Győr 3 – – 3 2–7 –5 0

Az 1. fordulóból elhalasztott Debrecen–Ferencváros mérkőzést december 4-én rendezik meg.