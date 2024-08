Maradandót alkotna Újpesten Gömörhorka legnépszerűbb szülötte

Meghatározó NB I-es játékos lett az előző idényben Vajda Botond, a Debreceni VSC húszéves labdarúgója, az új bajnokság nyitányán pedig kiderült, hogy Szrdjan Blagojevics vezetőedző alapemberként számít rá. Győrben és Kecskeméten is szerepelt a kezdőcsapatban, igaz, a második meccsen betegsége miatt le kellett cserélni, s mivel még nem volt százszázalékos állapotban, a DVTK elleni hazai találkozón csak a hajrában kapott lehetőséget.

„Szerencsére a betegségem már a múlté, rendben vagyok – mondta lapunknak a Szlovákiához tartozó Gömörhorkáról származó labdarúgó. – A Kecskemét elleni mérkőzésen nagyon rosszul éreztem magam, ezért is játszhattam csak egy félidőt. Kicsit csalódottak vagyunk, hiszen több volt az előző két meccsben. Mind a kétszer hosszú ideig futballoztunk emberhátrányban, Kecskeméten ráadásul egy szabályosnak tűnő gólt elvettek tőlünk. Hogy valami pozitívumot is említsek, a Diósgyőr ellen tíz emberrel is uraltuk a meccset, sajnos nem sikerült az egyenlítés.”

Ami a folytatást illeti, pénteken a Szusza Ferenc Stadionban lép pályára a Loki, ott, ahol az idén februárban tíz év után szerzett újra három pontot.

„Hallottam az újpesti nyeretlenségünkről, de azt nem tudtam, hogy ilyen hosszú ideig tartott – folytatta Vajda Botond. – Azon a találkozó mi játszottunk jó fél órát emberelőnyben, de nem csak ezért tudtunk nyerni. A nyáron jelentősen átalakult az újpestiek kerete, erősödtek, de úgy gondolom, a miénk is jó csapat. Kedvező időpontban, este nyolckor kezdődik a mérkőzés, sokan lesznek a lelátókon, szerintem élvezetes kilencven perc lesz. Mindent megteszünk azért, hogy ne legyen rosszabb ez az idényünk az előzőnél. Ehhez sok minden szükséges, például jó lenne most piros lap nélkül lehozni a kilencven percet.”

A tavasszal a DVSC–Fehérvár bajnokin több mint ötven Gömörhorkáról érkező szurkoló biztatta földijüket, Vajda Botondot és persze a Lokit. Vajon mikor várható ismét csoport az 1300 lakosú felvidéki településről?

„Remélem, hamarosan, de ez nem rajtam múlik – válaszolta mosolyogva Gömörhorka legnépszerűbb szülötte. – Nagyon jólesik, hogy büszkék rám, én pedig igyekszem a település jó hírét vinni!”

Motiváltan és három pontért megy Budapestre a Loki Szrdjan Blagojevics vezetésével törte meg évtizedes újpesti nyeretlenségét a DVSC. A szerb szakember azonban tisztában van vele, ez az Újpest már nem ugyanaz a csapat, amely ellen februárban Brandon Domingues duplájával 2–1-re nyertek.

„Jó csapat az Újpest, a dobogóra pályázik – mondta a Loki 51 éves szerb vezetőedzője. – Korábban bizonyítottuk már, nehéz meccseken, idegenben is helyt tudunk állni, szóval, nem feltartott kézzel utazunk Budapestre. Tiszteljük az ellenfelet, de motiváltak vagyunk, tudjuk, sok minden csak rajtunk múlik majd, győzni megyünk Újpestre.”

NB I

5. FORDULÓ

Augusztus 23., péntek

20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 24., szombat

16.45: Diósgyőri VTK–Kecskemét TE (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Augusztus 25., vasárnap

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A LABDARÚGÓ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Puskás Akadémia 4 4 – – 8–3 +5 12 2. MTK Budapest 4 3 – 1 6–2 +4 9 3. Ferencvárosi TC 3 3 – – 4–0 +4 9 4. Paksi FC 4 2 1 1 7–7 0 7 5. Kecskeméti TE 4 1 2 1 3–3 0 5 6. Fehérvár FC 4 1 2 1 5–6 –1 5 7. Debreceni VSC 3 1 1 1 4–2 +2 4 8. Zalaegerszegi TE 4 1 1 2 5–5 0 4 9. Diósgyőri VTK 4 1 1 2 4–7 –3 4 10. Újpest FC 4 1 – 3 6–6 0 3 11. Nyíregyháza Spartacus 4 1 – 3 4–9 –5 3 12. ETO FC Győr 4 – – 4 3–9 –6 0