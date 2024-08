Kovács Mátyás: Furcsa lesz az MTK ellen játszani

Nem mindennapi összecsapás vár Kovács Mátyásra: a 21 éves középpályás nyáron érkezett a Fehérvár FC-hez, épp a csapat pénteki ellenfele, az MTK Budapest adta kölcsön.

„Izgatottan várom a péntek estét, biztosan érdekes és egyben furcsa lesz az MTK ellen játszani – mondta lapunknak Kovács Mátyás, aki Gödöllőn nevelkedett, majd miután 2014 és 2018 között a Vasas utánpótlásában futballozott, az MTK-hoz szerződött. – Első alkalommal léphetek pályára ellenfélként az MTK ellen. Beszélni erről más, mint átélni és kifutni a pályára. Mindenkit ismerek az MTK-ban, Horváth Artúrhoz szoros barátság köt: már Angyalföldön is együtt futballoztunk, együtt kerültünk át az MTK-hoz. Nem frocliztuk egymást a héten, de biztos vagyok benne, hogy a pályán és a lefújás után egy-egy odaszúrásra azért sor kerül – az lesz kedvező helyzetben, aki nyer, úgyhogy remélem, három pontot gyűjtünk… Nekem nyilván előny lehet, hogy mindenkinek tisztában vagyok a gyengéivel és az erősségeivel egyaránt, persze ezt ők is tudják rólam. Ki lehet a legkellemetlenebb ellenfél? Ilja Beriasvili kőkemény védő, ezt testközelből tapasztaltam meg az edzéseken. Ráadásul gyors is, nehéz vele felvenni a versenyt. Ha gólt szereznék, biztosan nem örülnék látványosan: nemcsak pénteken, hanem soha, hiszen az MTK-ban vált belőlem NB I-es játékos, rengeteget köszönhetek a klubnak, nagyon tisztelem.”

Bár az MTK a legutóbbi, 5. fordulóban nem lépett pályára (a Paks elleni mérkőzés elmaradt a tolnaiak kupaszereplése miatt), így is három ponttal többet gyűjtött, mint a Vidi.

„Kétségtelen, nagy szükségünk lenne a győzelemre – jelentette ki Kovács Mátyás. – Mindkét csapat szeret játszani, a támadófutballt preferálja, izgalmas bajnokira van kilátás. Jóleső érzés, hogy számolnak velem, a legutóbbi, Nyíregyháza elleni bajnokit leszámítva az összes tétmérkőzésen játszottam. Érzem a bizalmat, ezt pedig meg akarom hálálni.”

Tóth Balázsban is bíztak Székesfehérváron, a kapus a válogatott kerettagságig, majd Angliáig jutott – mint már beszámoltunk róla, információnk szerint a 26 éves játékos az angol második ligás (Championship) Blackburn Roversbe szerződhet. Úgy tudjuk, szerda este el is repült orvosi vizsgálatra, a tervek szerint pénteken írhatja alá szerződését a három forduló után a harmadik helyen álló klubhoz. Értesülésünk szerint körülbelül 1.2 millió eurós (körülbelül 470 millió forint) ajánlat érkezett a kapusért. Így pénteken szinte biztosan Dala Martin áll a fehérvári kapuban, a 20 éves kapus az MTK ellen muttkozhat be az NB I-ben. Információnk szerint a Vidi a korábban például a Vasasban, a Paksban és legutóbb a görög PASZ Janinában szereplő Nagy Gergelyt szerződtetheti Tóth Balázs pótlására. A 30 éves, rutinos kapus jelenleg szabadon igazolható.

LABDARÚGÓ NB I

6. FORDULÓ

Augusztus 30., péntek

20.00: Fehérvár FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)

Augusztus 31., szombat

17.45: DVSC–ZTE FC (Tv: M4 Sport)

20.00: DVTK–ETO FC Győr (Tv: M4 Sport)

Szeptember 1., vasárnap

15.00: Kecskeméti TE–Újpest FC (Tv: M4 Sport+)

17.30: Paksi FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)

19.45: Ferencvárosi TC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)