Az FTC és a Szpartak is bejelentette: Marquinhos Moszkvában folytatja a pályafutását

Korábbi orosz sajtóhírek arról szóltak, hogy a Szpartak – amelynek vezetőedzője a tavasszal még a Ferencvárost irányító szerb Dejan Sztankovics – ötmillió eurós ajánlatot tett a Fradi 24 éves braziljáért, aki 2022 februárjában a Transfermarkt szerint 1.65 millió euróért szerződtettek a brazil Atlético Mineirótól egy bulgáriai, plovdivi kölcsönjáték után. Úgy tudjuk, végül valamivel több mint 5 millió eurót fizet érte az orosz klub.

Csütörtökön arról számoltunk be, hogy bár megvan az egyezség a brazil Marquinhos átigazolásáról a Ferencváros és az orosz Szpartak Moszkva között, a brazil támadó csak akkor utazhat el Oroszországba, ha a moszkvaiak átutalták a játékjog vételárának első részletét. Ez azóta megtörtént, így Marquinhos útra kelhetett és az orvosi vizsgálatok után, be is jelentette őt a tavasszal még a Ferencvárost irányító Dejan Sztankovics új klubja, a Szpartak Moszkva.

A Metaratings.ru értesülései szerint Marquinhost a suriname-i válogatott védő, Myenty Abena is követheti Moszkvába a Ferencvárostól, ugyanis az ő szerződtetését is javasolja a csapat szerb vezetőedzője, Dejan Sztankovics. A Nemzeti Sport az ulloi129.hu szurkolói portálhoz hasonlóan úgy értesült, valóban van alapja a hírnek, ugyanakkor az orosz források hozzáteszik, abena ügyében még nem döntött a Szpartak vezetősége. Ugyanakkor árulkodó jel lehet, hogy Abenát sem nevezte be a BL-selejtező következő lfordulójára a Ferencváros.

A 29 éves Abena 2023 januárjában a Slovan Bratislavától érkezett a Fradiba, 39 tétmeccsen három gólt és egy gólpasszt ért el. A 24 éves Marquinhost a brazil Atlético Mineirótól egy bulgáriai, plovdivi kölcsönjáték után szerződtette az FTC 2022 februárjában. A Fradiban 97 tétmeccsen 14 gólt szerzett, 26 gólpasszt adott. A Ferencváros a fradi.hu-n mondott köszönetet szombaton Marquinhos Ferencvárosért tett szolgálataiért.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Kady Borges (Kady Iuri Borges Malinowski, brazil, FK Krasznodar – Oroszország), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília), Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Farkas Ádám, Lestál Szilárd, Nemes Márton, Tóth Zalán

Kiszemeltek:

Távozók: Marquinhos (Lokomotiv Moszkva, Szpartak Moszkva – Oroszország), Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Iyinbor Patrick (kecskeméti kölcsön után Vasas FC), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolhatóként), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, Toronto FC – Kanada, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Halmai Ádám (Soroksár), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol, Gaziantep – Törökország), Mergl Szabolcs (Soroksár, ismét kölcsönbe), Nagy Olivér (kecskeméti kölcsön után Soroksár), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Amer Gojak (bosnyák), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Myenty Abena (suriname-i, Lokomotiv Moszkva, Szpartak Moszkva – Oroszország)