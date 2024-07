FTC: a középpályás kereshet új csapatot; 1 millió eurós ajánlat a brazilért – sajtóhírek

A germanijak.hr szombaton közölte, a Ferencváros vezetősége tájékoztatta a korábban a Dinamo Zagrebban is futballozó bosnyák Amer Gojakot, annak ellenére is kereshet magának új csapatot a nyáron – mert nem szerepel a hosszú távú tervekben –, hogy Pascal Jensen vezetőedzőtől megkapta a lehetőséget a bizonyításra. Gojakot az előző idényben még Dejan Sztankovics tette ki az első keretből, majd Jensennél az első nyári meccsen, az NK Nafta ellen győztes gólt szerzett, sőt legutóbb a CSZKA 1948 Szófia ellen is pályára lépett szombaton, tehát ott van a második ausztriai edzőtáborozáson is a csapattal, de megfelelő ajánlat esetén távozhat.

Egy azeri újságíró, Fuad Alakbarov pedig arról ír az X-csatornáján, hogy a Ferencváros egymillió eurós ajánlatot tett a Qarabagnak a klubbal már korábban is hírbe hozott brazil Júlio Romaóért, aki Gojakhoz hasonlóan belső középpályás. A Nemzeti Sport az ulloi129.hu szurkolói portálhoz hasonlóan úgy értesült, a Ferencváros valóban tett ajánlatot a 26 éves játékosért, de nem most, hanem még májusban, de egyezség azóta nem született a felek között.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Isaac Pappoe (ghánai, FC Aarau – Svájc), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, Corinthians – Brazília)

Kölcsönből visszatért: Fortune Bassey (nigériai, Hapoel Petah Tikva – Izrael), Gruber Zsombor (Zalaegerszegi TE FC), Mats Knoester (holland, Aarhus – Dánia), Iyinbor Patrick Osagie (Kecskeméti TE), Nagy Olivér (Kecskeméti TE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Philippe Rommens (belga, Go Ahead Eagles – Hollandia), Júlio Romao (brazil, Qarabag – Azerbajdzsán)

Távozók: Muhamed Besic (bosnyák-német, szabadon igazolható), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország), Samy Mmaee (belga-marokkói, szabadon igazolható), Redzic Damir (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Henry Wingo (amerikai, lejár a szerződése, érdeklődik iránta: Austin FC, Minnesota United – Egyesült Államok; Toronto FC, Vancouver Whitecaps – Kanada)

Kölcsönbe távozók: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Amer Gojak (bosnyák)