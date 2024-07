Fehérvár: a portugál másodosztályba szerződött a középpályás

A portugál Rúben Pinto 2020-ban a bolgár CSZKA Szófiától igazolt az NB I-be, Fehérvárra. Az elmúlt években azonban több sérülés is hátráltatta, így a magyar élvonalban csak 48 meccsen játszott négy év alatt. Az már tavasszal eldőlt, hogy a 32 éves játékos a szerződése lejártával a nyáron távozik Fehérvárról. A portugál másodosztályú Uniao Torreense szerdán jelentette be, hogy egy éves szerződést kötött a középpályással.



A játékos menedzsere, Márkus Gyula a Nemzeti Sportnak korábban elmondta, hogy az NB I-ből két csapat is érdeklődött (információink szerint az egyik az Újpest volt), de Pinto végül a hazatérés mellett döntött, nyolc év után játszhat ismét Portugáliában.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FEHÉRVÁR FC-NÉL

Érkezők: Bedi Bence (Zalaegerszeg – szabadon igazolható), Bohdan Melnik (ukrán-magyar, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Tóth Balázs (Puskás Akadémia, kölcsön után végleg), Huszti András (Zalaegerszeg, kölcsönbe)

Kölcsönből visszatért: Babos Bence (FC Ajka), Franck Bambock (kameruni-francia, Panetolikosz – Görögország), Dala Martin (Nyíregyháza Spartacus), Lirim M. Kastrati (koszovói-albán, NK Lokomotiva Zagreb – Horvátország)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Bese Barnabás (Újpest), Gergényi Bence (Újpest), Hangya Szilveszter (szabadon igazolható), Rúben Pinto (Rúben Rafael Melo Silva Pinto, portugál, Uniao Torreense – Portugália), Emil Rockov (szerb-magyar, FK Srajaevo – Bosznia-Hercegovina), Szabó Levente (diósgyőri kölcsön után Eintracht Braunschweig – Németország, szabadon igazolhatóként), Sigér Dávid (Sepsi OSK – Románia)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Fiola Attila (lejárt a szerződése), Franck Bambock ( kameruni-francia, legutóbb Panetolikosz – Görögország, kölcsönben)