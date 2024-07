Bartosz Grzelak: Úgy tekintek az Újpestre, mint egy alvó óriásra

„Szükségem van rá, hogy büszke legyek a munkámra. Ez az, ami hajt előre, és ezt várom a játékosoktól is: dolgozzanak meg érte, hogy olyan futballt tudjanak mutatni a szurkolóinknak, amire mindenki büszke lehet, aki az Újpestnek szurkol” – mondta el a molcsapat.hu-nak adott interjújában Bartosz Grzelak, az Újpest svéd edzője.

„Több olyan tényező is volt, ami miatt igent mondtam az Újpest megtisztelő felkérésére. Ezek közül a legfontosabb az volt, hogy mindenkin éreztem a motivációt, hogy valami nagy dolgot hozzon létre, és most, hogy megismertem a klubért dolgozók nagy részét, meggyőződtem róla, hogy ez nemcsak a menedzsmentre igaz. Itt tényleg mindenki egy irányba húz!” – szögezte le a szakember.

Grzelak az interjúban a szakmai stáb jelentőségéről is beszélt: „Tudom magamról, hogy képes vagyok új energiákat hozni, de azzal is tisztában vagyok, hogy egyedül semmire sem megyek. Szükségem van egy elhivatott és hozzáértő stábra, valamint természetesen olyan játékosokra, akik vevők a gondolataimra, hajlandóak dolgozni és ki tudok velük építeni egy olyan bizalmi kapcsolatot, ami nagyon megkönnyíti a közös munkát. Az első találkozáskor elmondtam a játékosoknak, mindig és mindenben számíthatnak rám. Ha éjszaka leáll az autójuk az M1-esen, csak hívniuk kell, és már megyek is értük!”

„Úgy tekintek az Újpestre, mint egy alvó óriásra, akinek legfőbb ideje felébrednie! – folytatta az interjút az újpestiek vezetőedzője. – A legrégebbi magyar sportegyesület futballszakosztályát vezetni óriási felelősség, ám egyben nagy megtiszteltetés is. Bevallom, nagyon szimpatikus számomra az elképzelés, hogy a csapat legalább felét magyar játékosok alkossák, aki figyelte az itteni munkásságomat, láthatta, hogy Fehérváron is cél volt egy erős magyar mag kialakítása.”

De szóba kerültek a Ferencváros elleni derbik is, így az a kérdés is elhangzott, hogy hosszú idő után az Újpest vajon mikor győzheti le újra a nagy riválist. „Nem vagyok az a fajta edző, aki ábrándokat kerget, de ha a szurkolóinknak ez a legfontosabb, akkor nekünk is ennek kell lennie a legfontosabbnak. Egy közösség vagyunk, közös célokért küzdünk, és azt vallom, mindig a legmagasabbra kell tenni a lécet. A felhőket kell megcéloznunk, és ha mindent megteszünk érte, a szurkolóink is el fogják fogadni, ha csak a fák koronájáig jutunk” – mondta a tréner.

Az interjú végén a csapat tervezett játékstílusa is szóba került. Elképzeléseiről Grzelak azt mondta: „Olyan futballt akarok játszani az Újpesttel, amire mindannyian büszkék vagyunk. Támadni akarok, kapura lőni, gólokat szerezni, dominálni a mérkőzéseken. Felismerhető, beazonosítható arculattal fog rendelkezni az Újpest, amely a támadójáték mellett tesz hitet. Futunk, ütközünk, visszatámadunk és nyomás alatt tartjuk majd az ellenfelet.”