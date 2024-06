Újpest: Ebben az évtizedben szeretnénk bajnokesélyesként szerepelni

Ratatics Péter emlékeztetett, a Mol március 18-án lett az Újpest FC 99.25 százalékos tulajdonosa, a maradék 0.75 százalék az UTE egyesületé. Részletezte, mivel a téli átigazolási időszak lezárása után vették át a csapatot, a tavaszi szereplésre minimális volt a ráhatásuk, a valós építkezés pedig csak az idény végeztével kezdődött.

A klubelnök kiemelte, minden szinten szeretnék fejleszteni az Újpestet, legyen szó kommunikációról, informatikáról vagy akár létesítmény-menedzsmentről is, de kiemelten fontos, hogy profi szakmai stáb legyen, ezért fizioterapeutákkal, gyógytornászokkal, dietetikussal és mentálcoachcsal is bővülnek. Ratatics hangsúlyozta, Magyarországon elfogadhatatlan módon a tulajdonosváltás előtt az Újpestnek játékosmegfigyelője és videoelemzője sem volt, de ezen változtattak.

Az Újpestnél jelentős változások történtek a játékoskeretben az idény végeztével, s számos fiatal magyar játékos is érkezett a lila-fehérekhez. Mint Ratatics Péter részletezte, kiemelt hangsúlyt szeretnének fektetni a magyarokra. Az az átigazolási alapelvük, hogy a keret több mint 50 százaléka legyen magyar, de a játékosok 80 százalékának 30 év alattinak, a teljes keret 40 százalékának 25 év alattinak kell lennie.

A klubelnök ehhez kapcsolódóan hangsúlyozta, hogy sikerült összevonni az Újpest FC és az Újpesti TE utánpótlását, most pedig az a céljuk, hogy olyan labdarúgókat neveljenek, akik készen állnak arra, hogy akár az NB I-es csapatban, akár a klubbal kapcsolatban álló más egyesületekben pályára léphessenek.

Ratatics Péter az újonnan kinevezett vezetőedzőről, Bartosz Grzelakról is beszélt, s kiemelte, a keret összeállítása, a labdarúgók játékosfelfogása és taktikája tartozik az edző feladatai közé.

„Rendkívül szisztematikus, kemény munkával áll a mindennnapokhoz. Teljes munkafázisra kiterjedően figyel, de a menedzsmentre is nagy hangsúlyt fektet” – mondta Bartosz Grzelakról Ratatics Péter, aki a klub céljaival kapcsolatban elmondta, a következő év az alapok újjáépítéséről, a szurkolókkal való kommunikáció fejlesztéséről, új közösség építéséről és a professzionalizmus meghonosításáról szól.

Az Újpest elnöke a következő idény céljaival kapcsolatban a konkrét helyezést illetően azt szeretné, ha erős középmezőnyben zárnának, s az első hat hellyel már elégedett lenne, de még elégedettebb lenne, ha azt látná, hétről hétre fejlődik a csapat játéka és a klub működése.

Ratatics a klub 1-3 éves céljaival kapcsolatban elmondta, 3-4 átigazolási időszakra van szükségük, hogy fejlesszék a keretet, kiderüljön a fiatalokról, ki állja meg a helyét, ám azt szeretnék, hogy három év múlva már a dobogóért küzdjenek, majd reálissá váljon a nemzetközi porondon való indulás, az ötéves távlatot illetően pedig szeretnének főtáblára jutni nemzetközi kupában.

„Ebben az évtizedben szeretnénk bajnokesélyesként szerepelni” – mondta Ratatics Péter, aki kérdésre elárulta: már vizsgálják a stadion fejlesztésének lehetőségeit, de fontos, hogy a döntést csak a szurkolókkal közösen hozzák meg.

Benczédi Balázs ügyvezető igazgató elsőként kiemelte, hogy Újpesten pallérozódott és sokat kapott a klubtól, ezért úgy érezte, itt a lehetőség, hogy visszaadjon valamit. Mint elmondta, az UTE-val való egyesülésnek köszönhetően szakmailag és infrastrukturálisan is komoly utánpótlásbázisuk lett, de nemcsak a férfi labdarúgókat, hanem a női csapatot és a futsalszakosztályt is fejlesztenék.

Benczédi kiemelten fontosnak tartja, hogy új alapokra helyezzék a szurkolókkal való kapcsolatot, ezért is tartanak ismét szurkolói ankétot július 23-án. Az ügyvezető igazgató arról is tájékoztatott, hogy a csapat július 10. és 20. között Ausztriában edzőtáborozik (ahol a Mannheim és a Sankt Pölten ellen játszanak felkészülési mérkőzést), de már most szombaton a szlovák élvonalba feljutó Révkomárom ellen vívnak edzőmeccset, majd július 6-án a Vasassal találkoznak.

Az ügyvezető elárulta, Yohan Criozet-nak apróbb sérülése van, de szeretnék folytatni vele a közös munkát, Vincent Onovo esetében bíznak benne, hogy az idény elejére olyan állapotba kerül hosszú sérülése után, hogy a csapat hasznára lesz, míg a magyar válogatott támadóról, a Skócia elleni Európa-bajnoki mérkőzésen győztes gólt szerző Csoboth Kevinről a napokban felmerült, hogy három országból figyelik, de Benczédi Balázs elmondta, nincs semmi konkrétum. Ratatics Péter megjegyezte, egy játékos sorsa sem csak a klubon múlik, de ők is tudják, hogy van az a pénz, amiért eladják őt.

A médiának is bemutatkozó vezetőedző, Bartosz Grzelak megtisztelőnek érezte, hogy részese lehet az újpesti projektnek.

„Nagy álmaink vannak, de szükségünk van a napi munkára is, ami már elkezdődött” – hangsúlyozta Grzelak, akinek irányításával már egy hete zajlik a munka a lila-fehéreknél, ám ez az időszak egymás megismeréséről szólt, s sokat beszélgettek stratégiáról, játékrendszerről és a klub kultúrájáról is.

Grzelak eredményeket nem ígért, de azt igen, hogy az ő vezetősége alatt a szurkolók mindig küzdő csapatot látnak majd. Részletezte, csatárok még kellenek a csapatba és védőket is néznek, de ha találnak jó hozzáállású, megfelelő képességű játékost, annak is meglesz a helye.

Ratatics Péter végezetül kérdésre elmondta, a Mollal megéltek sikereket Fehérváron és látták a fejlődést, de azt is, hogy a tulajdonos döntésébe nem tudnak és nem is szabad beleszólni, Újpesten viszont nem szponzor, hanem tulajdonos a Mol, így amiket Székesfehérváron nem tudtak megvalósítani, azokat Újpesten megtehetik.

„A Ferencvárosról el kell ismerni, hogy nagyon jó építkezésen van túl, mi pedig azt gondoljuk, hogy ezt az építkezést meg tudjuk csinálni sokkal rövidebb idő alatt, mint amennyibe nekik tellett. Szeretünk tanulni mások hibájából és nem mi elkövetni a fájó és költséges hibákat. Ugyanezt meg tudjuk csinálni okosan és gyorsan, de azért néhány évre szükségünk van ehhez” – tette hozzá Ratatics Péter.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Babós Levente (Puskás Akadémia FC, legutóbb kölcsönben: Csákvár, szabadon igazolhatóként), Baranyai Nimród (Debreceni VSC), Bese Barnabás (Fehérvár FC), Dénes Adrián (Fiorentina – Olaszország), Kaczvinszki Dominik (Budapest Honvéd), Riccardo Piscitelli (olasz, Mezőkövesd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhet: Yohan Croizet (francia, Zalaegerszegi TE FC), Eckl Patrick (Komáromi FC), Mucsányi Márk (BVSC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Dékei Márk, Simon Balázs

Kiszemeltek: –

Távozók: Peter Ambrose (nigériai, Aberdeen – Skócia), Jorgosz Andzulasz (görög, szabadon igazolható), Dzenan Burekovic (bosnyák, szabadon igazolható), Albi Doka (albán, szabadon igazolható), Sztefan Jevtovszki (északmacedón), Kiss Tamás (szabadon igazolható), Luca Mack (német, szabadon igazolható), Heinz Mörschel (dominikai-német, szabadon igazolható), Branko Pauljevics (szerb-magyar, Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Franklin Sasere (nigériai, szabadon igazolható)

Kölcsönbe távozók: Varga Balázs (Szeged-Csanád GA)

Kölcsönből visszatér klubjához: Huszti András (Zalaegerszegi TE FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –