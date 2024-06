Könyves Norbert: Fontos a család közelsége és az NB I-es szereplés

CSÜTÖRTÖKÖN LEJÁTSZOTTA második felkészülési mérkőzését a Paksi FC (az elsőn az NB III-as Budaörsöt győzte le 4–1-re), szombattól egy héten keresztül Szlovéniában készül a keret – Könyves Norbert nélkül. A 34 esztendős támadó Pakson kezdte el a felkészülést, ám már akkor tudni lehetett, nagy valószínűséggel távozik az előző idényt bajnoki ezüstérmesként és Magyar Kupa-győztesként záró csapattól. Természetesen Pakson szerették volna, ha marad, ám megértették, miért döntött a távozás mellett.

„Mindenekelőtt azzal kell kezdenem, a Paks korrekt volt, Bognár György vezetőedző és Haraszti Zsolt ügyvezető is azt szerette volna, hogy maradjak, ugyanakkor megértették, szeretnék közelebb lenni a Debrecenben élő családomhoz – mondta lapunknak Könyves Norbert. – A fiam ott jár iskolába, a kislányom pedig óvodába, és mivel nem akartam kiszakítani őket, ha vérző szívvel is, meg kellett hoznom ezt a döntést. Nem volt egyszerű lépés, hiszen a csapattal kiharcoltuk a nemzetközi szereplést, talán mondhatom, ebben nekem is volt részem, szerettem volna az Európa-ligában pályára lépni. Karrierem egyik legjobb idénye volt az előző, hiszen másodikok lettünk a bajnokságban, a Magyar Kupát pedig megnyertük, ráadásul éppen úgy tizenegy gólt szereztem, mint négy évvel korábban, az első paksi időszakomban. A felkészülés első három napjában még Pakson edzettem, azóta egyéni edzésterv alapján gyakorlok, és mivel jó állapotban vagyok, mindenképpen az élvonalban képzelem el a folytatást.”

Ahogyan az ötszörös válogatott futballista is említette, a család Debrecenben él, s miután az első osztályban szeretne továbbra is játszani (tegyük hozzá, teljes joggal), a DVSC, a DVTK és a Nyíregyháza Spartacus jöhet elsőként szóba. Debrecenben és Diósgyőrben játszott is már korábban (tavaly nyáron éppen a DVTK-tól érkezett Paksra), Nyíregyházán még nem, mindenesetre azzal a teljesítménnyel, amit az előző bajnoki évben láttunk tőle, bárhol tudna segíteni.

„Talán még budapesti klub is szóba jöhet, bár ismétlem, egyértelműen a család élvez prioritást – folytatta Könyves Norbert. – A nyári szünetben is rendszeresen mozogtam, egy év még mindenképpen van bennem a legmagasabb szinten, vágyom rá, hogy meglegyen a háromszázadik NB I-es mérkőzésem – még egy hiányzik hozzá. Addig is szurkolok azért, hogy a Paks minél több kört menjen a nemzetközi porondon, bízom benne, hogy mire elérkezik a román Corvinul elleni első párharc ideje, vagyis július közepe, már nekem is lesz csapatom.”