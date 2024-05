Női NB I: magabiztos győzelem, Edwards-mesterhármas – hetedik alkalommal bajnok az FTC

Szinte önkívületi állapotban érkezett meg az ETO FC Győr női csapta a Groupama Arénába a Ferencváros elleni, bajnoki címet eldöntő mérkőzésre. Dörnyei Balázs vezetőedző együttesének tagjai a főváros felé vezető úton a győri férfiak mérkőzést figyelték, s szurkoltak, hogy kilenc év után jussanak vissza az élvonalba. Az ETO Ajkán szerzett gólja után még a busz is beleremegett a hatalmas ünneplésbe. Egy szó, mint száz: ünnepi hangulatban, elszántan érkeztek Süle Dóráék a két csapat harmadik összecsapására.

A Simple Női Liga lebonyolítási rendje szerint az alapszakaszban az első két helyen végző együttes között dől el a bajnoki cím sorsa, az aranyérem megszerzéséhez két győztes meccs szükséges, s mivel az első felvonást az ETO, a másodikat pedig az FTC nyerte meg, vasárnap este következett az utolsó csata. Harmadik alkalommal találkozott a két gárda az NB I döntőjében, s eddig mindig a Fradi került ki győztesen a párharcból. Persze nem csupán a győri lányok fogadkoztak, Albert Flórián vezetőedző ferencvárosi lányai is ígérték, mindent megtesznek a bajnoki cím megvédéséért.

Nagyszerű hangulatban kezdődött a meccs a hazai tábor lelkes és hangos biztatása nyomán. A győri lányok mindeközben jószerével magukra maradtak, hiszen a város futballrajongói közül sokan Ajkára utaztak, vagy a Széchenyi téren ünnepelték a férfiak élvonalba jutását, szinte csak a vezetők és a családtagok kísérték el a női együttest a fővárosba. Az első nagy helyzet a vendégek előtt adódott a kilencedik percben, aztán jött a hazai gól: miután Milica Kosztics bravúrral állította meg az ETO akcióját, a húszéves Borók Dorina benézte a labdát az amerikai Grace Edwards távoli lövésénél, és máris a Fradinál volt az előny. Bár a gól után fölénybe került az ETO, a félidő hajrájában Grace Edwards ismét betalált.

A szünet után mindent egy lapra feltéve támadott az ETO, ám a szerencse, no meg Káprály Mihály játékvezető is „elpártolt” a győriek mellől, a bíró ugyanis elnézett egy kezezést a 16-oson belül. Aztán érkezett ismét Grace Edwards, s triplájával padlóra küldte a győrieket, akik így a Széchényi téren a férfiak NB I-be jutását, no meg az újabb bajnoki ezüstérmet ünnepelhették együtt a város labdarúgást szerető közönségével. Pedig a mezőnyben egyenrangú ellenfelei voltak a végül 4–0-ra diadalmaskodó Fradinak, csakhogy a döntőt 2−1-es összesítéssel megnyerő hazaiak sokkal határozottabbnak mutatkoztak az ETO kapuja előtt.

NŐI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

FERENCVÁROS–ETO FC GYŐR 4–0 (2–0)

Budapest, Groupama Aréna, 1110 néző. Vezette: Káprály Mihály (Márkus Péter, Nagy Viktor)

FTC: Kosztics – Ott (Czellér, 89.), Gődér, Demeter (Bozsik L., 62.) – Nagy V. (Túróczy, a szünetben), Fenyvesi, Papp L., Edwards, Sztanovics – Diószegi (Gégény, 82.), Kubassova (Hubbard, 89.). Vezetőedző: Albert Flórián

ETO: Borók – Öreg, Kovács L. (Horváthová, 81.), Zágonyi, Savanya – Kocsán, Nagy F., Süle (Sali, 66.) – Vachter, White (Vida B., 66.), Ladhani (McCarthy, 51.). Vezetőedző: Dörnyei Balázs

Gólszerző: Edwards (1–0) a 10., Edwards (2–0) a 45+2., Edwards (3–0) az 56., Bozsik L. (4–0) a 73. percben

A két győzelemig tartó párharc végeredménye: 2–1

MESTERMÉRLEG

Albert Flórián: – Nagyon jól játszottunk, amihez kellett a csodálatos stadion és a fantasztikus közönségünk. Meg persze az is, hogy a lányok átérezték a meccs súlyát, megértették, mi is az a fradizmus.

Dörnyei Balázs: – Büszke vagyok a csapatra, mert az utóbbi három hónapban emberfeletti munkát végzett. Ezúttal sajnos két buta gólt kaptunk, ami megpecsételte sorsunkat, de nincs négygólnyi különbség a két együttes között.