Nyert Sopronban, egy meccsre az aranytól a DVTK a női kosárlabda NB I-ben

Ami aztán villámgyorsan fogyott a pihenő után, 9–2-vel kezdett a Sopron és máris ellenfele nyomában loholt. Kellett a vendégeknek Lelik Réka tízméteres triplája, no meg az, hogy felkeményedjen megint a védekezésük, a Sopronnak többször is lejárt a támadó ideje, nem jutott dobáshoz. De nem adták fel a házigazdák, szívósan üldözték a miskolciakat és a negyed hajrájára sikerült is egyenlíteniük Böröndy Vivien büntetőivel. De a lendület nem vitte tovább a Sopront, sőt, a DVTK elkapta a fonalat, futott egy 8–0-t és jó helyzetbe navigálta magát.

És miután Charles szép duplával nyitott a záró negyedben, először volt kétszámjegyű a különbség a felek között. A diósgyőriek remekül játszottak, Kányási és Miklós Melinda is betalált távolról, felsejlett a második meccs és a Sopron utolsó negyedes összeomlása. Lelik hármasa után hét perccel a vége előtt 17 ponttal vezetett a miskolci együttes, eldőlt az összecsapás.

A döntő viszont nem, egy meccset még biztos vívnak a felek.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

DÖNTŐ, 3. MÉRKŐZÉS

SOPRON BASKET–DVTK HUN-THERM 64–73 (21–17, 9–22, 19–18, 15–16)

Sopron, 1400 néző. V: Montgomery-Tóth C., Nagy V., Györfy R.

SOPRON: Reid 13/3, PAPP K. 16/6, Friskovec 5/3, Brooks 4, Monroe 4. Csere: BÖRÖNDY 11, Krivacsevics 5/3, Pavlopulu, Varga A. 6. Edző: Gáspár Dávid

DVTK: CHARLES 20/9, Aho N. 2, LELIK 12/6, Gulbe 10/6, Grigalauskyte 1. Csere: TADIC 11, Miklós 5/3, Toman P. 3, Kányási 9/9. Edző: Völgyi Péter

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–2. 6. p.: 11–6. 9. p.: 16–15. 12. p.: 21–24. 14. p.: 26–24. 18. p.: 30–31. 23. p.: 39–41. 25. p.: 39–45. 28. p.: 47–47. 33. p.: 51–68. 35. p.: 53–71. 39. p.: 57–71

Az egyik fél harmadik győzelméig tartó párharc állása: 2–1 a DVTK javára

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Csalódott vagyok, de azt gondolom, ezúttal sokkal több jó periódusunk volt, mint az előző meccsen. Van egy pillanat, amikor elfogy az erő a csapatban, ami lehet, hogy a korábbi időszak sérüléseire vezethető vissza, vagy egyszerűen csak felőröl minket a DVTK játéka. A visszaesés során kialakuló hátrányból nehéz visszajönni. Edzésekkel erre most nem lehet reagálni, egyetlen út van, hogy összetartunk, hiszünk abban, hogy képesek vagyunk győzni. Nagyon bátran kell megérkeznünk Miskolcra a negyedik mérkőzésre.

Völgyi Péter: – Nagyon kemény mérkőzés volt! Hullámzott a játék, a Sopronnak is voltak jó szakaszai, de nekünk sokkal több. Megnyugtató előnyt tudtunk kiharcolni a negyedik negyedre, és a védekezésváltás sem zavarta meg a csapatot. Büszke vagyok a lányokra, itt nagyon nehéz nyerni.