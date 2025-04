BEAC-siker az alsóházban a női kosárlabda-bajnokságban

A mezőny legjobbja a fővárosiakat erősítő amerikai Marshay Moore volt, aki 31 ponttal és 12 lepattanóval járult hozzá a sikerhez.

A soproniak továbbra is nyeretlenek a mostani idényben, ez volt sorozatban a 27. vereségük.

KOSÁRLABDA

NŐI NB I

Alsóházi rájátszás

Darazsak Sportakadémia–E.ON ELTE BEAC 64–70 (17–13, 15–14, 15–20, 17–23)

Sopron, 100 néző. V: Fodor, Rácz, Horváth Cs.

SOPRON: BAGÓ-KOVÁCS G. 15/12, Völgyi 2, TOMAN R. 12/9, Sinka-Pálinkás 2, Janzsó. Csere: Horváth B. 6, Csaplár-Nagy 4, TOMAN D. 11/3, Szikszai 8/6, Erdélyiová 4. Edző: Szrdjan Radulovics

BEAC: MOORE 33/9, Rakita 6, Koch 3/3, DRAHOS 10, VÉG-DUDÁS 5. Csere: Bajzáth 2, Szauter 3, DOBÓ 8. Edző: Mészárosné Kovács Andrea

Az eredmény alakulása. 4. perc: 5–3. 8. p.: 12–13. 12. p.: 17–15. 15. p.: 22–19. 18. p.: 27–21. 22. p.: 34–30. 25. p.: 40–34. 29. p.: 44–45. 32. p.: 47–50. 35. p.: 54–58. 38. p.: 59–58. Kipontozódott: Erdélyiová (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Szrdjan Radulovics: – Ezúttal is megmutatkozott, a mérkőzések végén nincs kellő tapasztalatunk, hogy a jó irányba mozduljunk el. Ahogy a idényből, úgy ezekből a nehezen emészthető vereségekből is tanulnunk kell. Összességében elégedett vagyok a teljesítményünkkel, csupán öt percig nem tudtuk azt mutatni, amire negyven percen át lenne szükség.

Mészárosné Kovács Andrea: – Kicsit langyosan kezdtük a mérkőzést, ami nem szokott jót tenni nekünk. A második félidőben agresszívabban kezdtünk, de védekezésben időnként elaludtunk, amiből a Sopron hárompontosokat dobott. Kicsit úgy tűnik, mindenki az idény végét várja, ami a játékunkon is látszódik. A lényeg, hogy győztesen hagytuk el a pályát.