Az NKA nyerte meg a pécsi rangadót a férfi kosár NB I-ben

A mezőny legeredményesebb játékosa a vesztes hazaiakat erősítő szerb Djordje Dzeletovics volt 33 ponttal és tíz lepattanóval. Az amerikai Anthony Durham 28, Meleg Gergő 24 ponttal járult hozzá az NKA győzelméhez.

Oroszlányban is vendégsiker született, ott a Szeged nyert szinte végig vezetve, 11 ponttal.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Alsóházi rájátszás

PVSK-Veolia–NKA Universitas Pécs 86–98 (15–20, 29–23, 20–30, 22–25)

Pécs, 1500 néző. V: Cziffra, Minár, Szilágyi

PÉCS: VAUGHN 14/3, Micsovics 3/3, ARCHIBALD 21/3, Antóni 7/3, DZSELETOVICS 33/3. Csere: Radó 2, Frank 2, Plézer 2, Molnár M. 2. Edző: Szrecsko Szekulovics

NKA: KERPEL-FRONIUS 10, DURHAM 28/9, Durmo 11, MELEG 24, Brodie 2. Csere: Scherer 4/3, BRBAKLICS 15/3, Bor 2, Kollár, Herger 2. Edző: Bojan Szalatics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 4–10. 8. p.: 11–16. 13. p.: 26–25. 17. p.: 34–37. 23. p.: 53–53. 27. p.: 58–64. 32. p.: 66–77. 38. p.: 80–92

MESTERMÉRLEG

Szrecsko Szekulovics: – Nagyon gyengén játszottunk, pedig jól sikerült a felkészülésünk. Lehet szidni Szrecskót, de a játékosok nem tudtak befejezni könnyű támadásokat, a szabálytalanságokat sem „ütötték be”. Ilyennel még nem találkoztam hosszú pályafutásom alatt.

Bojan Szalatics: – Ellentétes félidőket láttam. A második játékrészben már uraltuk a „festék” területét. Remélem, a mostani vereségük ellenére a PVSK csapata meg tud kapaszkodni az osztályban, nem esik ki.

MVM-OSE Lions–SZTE-Szedeák 70–81 (19–21, 19–26, 17–20, 15–14)

Oroszlány, 712 néző. V: Földházi, Frányó, Kapusi

OROSZLÁNY: BISHOP 19/15, WILSON 25/6, Szabadfi 6/3, Takács Zs., DICKERSON 14. Csere: Csuti 2, Balsay, Ruják A. 4, Werner. Edző: Virginijus Sirvydis

SZEGED: VULIKICS 16/3, Cseh 1, EADY 11/3, GLISICS 13/3, HERNDON 13/6. Csere: Cohill 2, ZSIROS 20/18, Balogh Sz. 5/3, Polányi. Edző: Simándi Árpád

Az eredmény alakulása. 3. perc: 9–1. 6. p.: 11–11. 9. p.: 16–21. 12. p.: 19–28. 16. p.: 27–39. 19. p.: 34–47. 25. p.: 48–47. 27. p.: 55–51. 31. p.: 55–70. 34. p.: 63–70. 36. p.: 63–76

MESTERMÉRLEG

Virginijus Sirvydis: – Jól látszik, mennyire fontos játékosa csapatunknak Stefan Kenics, aki sajnos már a harmadik meccsen nem áll rendelkezésünkre, így pedig kevésbé vagyunk versenyképesek. Három játékos dobott tíz pont felett és senki más. Néhányan hozták magukat, de a magas posztokon játszóktól több küzdeni akarást és lepattanót várok. A fiataloknak mindent bele kell adniuk, küzdeniük kell magukért és a klubért is.

Simándi Árpád: – Hasonló meccset játszott itt a két csapat, mint az alapszakaszban. Kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, amikor a hazaiak fordítottak, meg tudtunk újulni. Keményen és agresszíven játszottunk, végig megvalósítva az eltervezett taktikát.

EPS-Honvéd–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 72–71 (20–24, 20–21, 15–9, 17–17)

Ludovika Aréna, 500 néző. V: Kapitány, Nyilas, Nepp

HONVÉD: SIMON K. 10/6, GATLING 18/6, Reizinger 5/3, Freeman 8/3, Filipovics. Csere: Kopácsi 3/3, TANOH DEZ 18/3, Dócs, Grubor 10/6, Hajdu P., Mucza. Edző: Zlatko Jovanovics

KECSKEMÉT: SEPPÄLÄ 21/9, RAKICSEVICS 17/6, Ivkovics M. 2, Lee 9, Schöll 4. Csere: Wittmann 6/3, KARAHODZSICS 8, Tóth B., Kelenföldi 4. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–9. 8. p.: 17–20. 13. p.: 28–27. 17. p.: 37–35. 23. p.: 50–47. 28. p.: 55–54. 34. p.: 57–59. 38. p.: 68–66

MESTERMÉRLEG

Zlatko Jovanovics: – Először is gratulálok a Kecskemétnek a küzdelemhez! Az is megérdemelt lett volna, ha ők nyerik ezt az egylabdás meccset. A Kecskemét egy nagyon tehetséges csapat egy jó edzővel, pontosan tudják, hogy mit akarnak, így nagyon nehéz ellenük játszani. Éppen emiatt nagy dolog számunkra ez a győzelem. Az első félidő nem sikerült jól, de a második már annál inkább, emiatt büszke is vagyok a srácokra. A szünetben elég határozottan átbeszéltük az addig történteket, őszinte voltam a játékosaimmal, ők pedig megértették ezt, és remek választ adtak rá a pályán. A harmadik negyedet nyitó 10–0-s rohanásunk volt a kulcs a győzelemhez, az teljesen megváltoztatta a mérkőzést. Bármi is legyen a folytatásban, azt megígérhetem, hogy ezek a srácok mind a nyolc hátralévő mérkőzésen küzdeni, hajtani fognak, és a maximumot fogják kiadni magukból. Az egész szezon során problémákkal küzdöttünk, de sosem adtuk fel, és ez a mi igazi arcunk. Sajnos van egy újabb sérültünk, Milos Grubor egyébként is mindig küzdött valamivel a szezon során, most pedig kiment a bokája. Remélem, semmi komoly, mert már nem is tudok mit mondani a minket sújtó sérüléshullámra. De mit csináljunk, ilyen a sport, nem adhatjuk fel. Még egyszer: nagy győzelmet arattunk, ezért nagyon büszke vagyok a srácokra!

Sztojan Ivkovics: – Gratulálok a Honvédnak, kiváló edzője van, és kiváló munkát végez a csapat! Izgalmas mérkőzés volt, sajnos ezúttal ennyivel jobb volt az ellenfelünk. Nekem majd most kell összefogni egy kicsit a csapatomat. Még egy dolog: Nyilas István. Ez az ember vagy alkalmatlan, vagy rosszindulatú. Egy gazember, aki komoly fájdalmat okozott a fiataloknak és a gyerekeknek. Nagyon remélem, hogy az összes pénzt, amit megkeres a kosárlabdával, azt gyógyszerre fogja költeni. A Honvádnak még egyszer gratulálok, nagyon jó meccs volt, de ezt az embert nem tudom, hogy ki szponzorálja, vagy milyen célok vannak vele, velünk. Engem nem fog felidegesíteni, én csak elmondom a véleményem, mert más eszközöm nincs. Nem azt állítom, hogy most elvette tőlünk a győzelmet, de két hete is ugyanilyen helyzetben voltunk miatta. Én nem vagyok hülye! Nyilas úr, irány a gyógyszertár!