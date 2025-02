Vojvoda Dávid: A végén a helyén volt a szívünk

Megszerezte első győzelmét az Európa-bajnoki selejtezősorozatban a magyar válogatott csütörtök este, amikor 87–78-ra legyűrte Izlandot a szombathelyi Schaeffler Arena Savariában, így érthetően jó hangulatban költötte el a gárda a meccs utáni vacsorát a belvárosi hotelben. Egyben ez volt az első sikere Gasper Okorn szövetségi kapitánynak is a kinevezése óta, s láthatóan a szlovén szakember is megkönnyebbült, ráadásul ötpontosnál nagyobb lett a különbség, azaz versenyben maradt a csapat az Eb-szereplésért. Igaz, a neheze még hátravan, vasárnap Reggio Calabriában kellene megverni a csoportelső olaszokat, s kiszurkolni, hogy Izland hazai pályán kikapjon a törököktől. A meccs embere a 25 pontot jegyző Perl Zoltán volt, mellette a sok jó teljesítmény közül kiemelkedett Vojvoda Dávidé, az Alba klasszisa 14 ponttal és három gólpasszal fejezte be az összecsapást, melyet gyengén kezdett együttesünk (2–11), amely aztán már 19 ponttal is vezetett, mégis csak a honosított amerikai center Nate Reuvers nyolc másodperccel a lefújás előtt dobott hárompontosa után nyugodhattunk meg.

„Az előző négy selejtező meccset is így indítottuk, enerváltan, álmosan, sajnos most is ez történt – mondta a Nemzeti Sportnak a péntek délelőtti laza, átmozgató, regeneráló jellegű tréning után Vojvoda. – Senki sem tudja, ez miért történik velünk… Tudtuk, mennyire fontos ­meccs, mégis beragadtunk az elején, de öt-hat perc után felébredtünk, s onnantól kezdve kézben tartottuk a mérkőzést. Megnyugtató előnyt szereztünk, ám az utolsó öt percre talán a fáradtság miatt visszakapaszkodtak a vendégek, akik elég verekedős harcmodort alkalmaztak, ebből pedig nem jöttünk ki jól, s talán a játékvezetők is kicsit ludasak voltak abban, hogy sokszor megúszták az agresszív védekezést faultok nélkül. A végén helyén volt a szívünk, nyögvenyelősen, de meglett az a különbség, aminek köszönhetően versenyben maradtunk.”

A délelőtti edzésen a csütörtökön pihenő trióhoz (Molnár Márton, Meleg Gergő és Mócsán Bálint – az olaszok ellen Molnár kerül majd keretbe Meleg helyett) a felnőttválogatottban bemutatkozó Pallai Tamás csatlakozott, nekik Milos Konakov tartott egyéni képzést, a többiek főleg dobáltak, masszíroztattak, s a foglalkozás végén Okorn már az olaszok néhány figuráját is eljátszatta, lemodellezte a magyar játékosokkal.

Szerencsére Golomán György is jól van, a spanyol Burgos centere a meccsen a vendégek óriásával, Tryggvi Hlinasonnal ütközött, ám mint azt a szombathelyi születésű 28 éves játékos elmondta, „vasból van”, nincs gond, lehet számítani a játékára Olaszországban is. Ahogyan Keller Ákoséra is, aki ugye korábban bejelentette, az utolsó csoportmeccs után nem lesz többé válogatott, és ehhez az elhatározásához továbbra is ragaszkodik (más kérdés, hogy ha sikerülne a kvalifikáció, alighanem meg lehetne győzni a 35 éves középjátékost, ugyan vállalja még a játékot az Európa-bajnokságon is…)

„Nincs mozgásterünk, nyernünk kell valahogy az olaszok ellen és bízni a törökökben – folytatta Vojvoda. – Törökország esélyesebb Izland ellen, a papírforma alapján győznie kell, persze ha komolyan veszi a meccset, de nyilván a hazaiak mindent elkövetnek, hogy nyerjenek, hiszen akkor kijutnak az Eb-re, mi pedig lemaradunk.”

A 34 esztendős Vojvoda kapcsán is felvetődött már többször, hogy visszavonul a nemzeti együttestől, ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, még nincs konkrétum, megfontolt döntést követően határoz arról, meddig számíthatnak még rá a válogatottnál. Az együttes szombat reggel Bécsbe utazik busszal, majd onnan repül Reggio Calabriába, ahová délután érkezik meg.