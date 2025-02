Férfi kosarasaink legyőzték Izlandot, még él a remény az Eb-selejtezőben

Győzni valahogy!

Ez is lehetett volna a mottója a csütörtöki, Magyarország–Izland férfi Európa-bajnoki selejtezőnek, amelyet a szombathelyi Schaeffler Arénában rendeztek, s amelyre csak lassan gyülekeztek a nézők. Konkrétan 32 perccel a feldobás előtt, amikor kifutott a magyar együttes, még alig kétszázan ha lehettek a csarnokban. A sorozatban még nyeretlen hazai csapatnak meglehetősen megcsappantak az esélyei az idei kontinensviadalon való részvételre, az utolsó két mérkőzést nemcsak megnyerni szükségeltetett, hanem Izlandot legalább hat ponttal kellett legyőzni (és a vasárnapi másik összecsapáson török sikernek kell születnie Reykjavíkban)…

Nem véletlen, hogy a tavaly kinevezett Gasper Okorn kedden azt mondta, a legfontosabb, hogy nyerjünk végre, s persze ha lesz sansz, akkor lehetőleg hat ponttal. Nem tudjuk, hogy a drukkerek egyéb elfoglaltság vagy az eddigi szereplés miatt nem töltötték meg a csarnokot, de közel sem telt meg az aréna, s a szurkolás is elég halovány volt, csak az utolsó negyedben volt már vérbeli „selejtezős” a hangulat.

Akkor még nem sejtettük, hogy a honosított amerikai center, Nate Reuvers – aki eddig egy meccset játszott, Törökországban, azon eltört az ujja – lesz a hős. Legalábbis az egyik, mert valójában a csapat lett a hős, amely minden tőle telhetőt megtett az első sikerért és azért, hogy versenyben maradjon.

Két kimaradt dobás után Lukács Norbert zsákolása nyitotta a meccset, a német Alba Berlin mélynövésű irányítója, Martin Hermannsson triplával felelt. A 4. percben már hideg zuhanyként éltük meg, hogy 11–2-re Izland vezetett, jött is az időkérés nálunk. Szépen rendeztük a sorokat, visszakapaszkodtunk a meccsbe, és a hőn áhított legalább hatpontos előnyt először a 15. percben csikartuk ki Keller Ákos triplájával (35–28).

Vojvoda Dávid és Perl Zoltán elöl remekelt, a 3. és a 4. fordulóban keretbe sem kerülő Somogyi Ádám is nagyon jól szállt be. „Fújjuk le” – kiabálták volna a drukkerek egy focimeccsen, helyette izlandi időkérés miatt harsant a dudaszó. A szolnoki Pallai Tamás először került pályára karrierje során a felnőttválogatottban, amely a nagyszünetben 16 ponttal, magabiztosan vezetett.

Érződött, nagyon elszántan és felpörögve jöttek ki a vendégek az öltözőből, fel is kapaszkodtak 13 pontra, majd 12-re is. Sokszor csak személyi hibával tudtuk megállítani a szélsebes izlandiakat, akik harcosságuk révén a 38. percben ötre faragták a hátrányukat. Sok büntetőt is kihagytunk, így értünk az izgalmas hajrához.

Kilenc másodperccel a meccs vége előtt Perl passzából Reuvers dudaszós triplát vágott, így megint kilenc pont lett a különbség, és ez meg is maradt a találkozó végéig, azaz először nyert a gárda, másrészt versenyben maradt a továbbjutásért!

ÉRTÉKELÉSEK A MÉRKŐZÉS UTÁN

FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

5. FORDULÓ

B-CSOPORT, SZOMBATHELY

Magyarország–Izland 87–78 (20–21, 28–11, 24–25, 15–21)

Jegyzőkönyv később…

A csoport másik mérkőzése

Törökország–Olaszország 67–80

Az állás: 1. Olaszország 9 pont, 2. Törökország 8, 3. Izland 7, 4. MAGYARORSZÁG 6

A 6. (UTOLSÓ) FORDULÓ PROGRAMJA

Vasárnap

20.30: Olaszország–Magyarország, Reggio Calabria (Tv: M4 Sport)

20.30: Izland–Török­ország, Reykjavík

A 24 csapatos Európa-bajnokság 2025. augusztus 27. és szeptember 14. között lesz, a házigazda négy ország: Ciprus, Finnország, Lengyelország és Lettország.