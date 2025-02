Nyerni kell Bulgáriában is, és talán kijutunk az Eb-re – Dubei a finnek elleni 30 pontos siker után

Kányási Veronika nagyon örült, hogy ekkora különbséggel győzték le Finnországot.

„Azt gondolom, jó energiákkal dolgoztunk végig, magas hőfokon védekeztünk, abból sok gyors indítást tudtunk vezetni, sok gyors támadást. Türelmesek is voltunk támadásban kellően. A végén egy kicsit megakadtunk, de ez egy ilyen mérkőzésben benne van szerintem, úgyhogy egy jó alapot teremtettünk a vasárnapi meccsre.”

Videónkban Dubei Debóra is beszél a mérkőzés előtti nyomásról, a közönségről, Turner visszatéréséről és természetesen a vasárnapi, bolgárok elleni mérkőzésről.

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT, 5. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–FINNORSZÁG 80–50 (20–8, 19–13, 24–9, 17–20)

Miskolc, 2100 néző. V: Tomic (horvát), Ignatiu (ciprusi), Radonjic (osztrák)

MAGYARORSZÁG: TURNER 16, Lelik 2, DUBEI 10/6, JUHÁSZ D. 14, Határ 12. Csere: Kiss V. 9/3, Dombai 5/3, Miklós M., KÁNYÁSI 7/3, Török 5/3. Szövetségi kapitány: Völgyi Péter

FINNORSZÁG: Lahtinen 2, BEJEDI 14/12, Agyei 2, Aijanen 3, KUIER 15/6. Csere: L.-L. Lehtoranta, Pirittinen 5/3, Tulonen 3/3, Onella 6, Kujala, Talonen. Szövetségi kapitány: Ilkka Palviainen

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–0. 7. p.: 7–6. 9. p.: 17–8. 13. p.: 22–12. 15. p.: 26–13. 17. p.: 32–13. 22. p.: 46–21. 25. p.: 51–25. 27. p.: 57–27. 30. p.: 61–30. 33. p.: 68–36. 37. p.: 76–41. 39. p.: 78–44

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Remekül sikerült felkészülni az ellenfél játékára, már a mérkőzés elején elbizonytalanítottuk a finneket, gyors indításos kosarakat tudtunk szerezni, amivel kellő előnyre tettünk szert. Sajnálom az utolsó negyedet, de összességében nagyon elégedett vagyok, ez a harmincpontos különbség elég lehet ahhoz, hogy kijussunk az Eb-re, ha Bulgáriában is nyerni tudunk vasárnap. Sok kritikát kaptunk korábban, hogy Diósgyőrben nem tud jól játszani a csapat, most bizonyítottuk ennek az ellenkezőjét.

Ilkka Palviainen: – Elismerésem a magyar csapatnak, a magasemberei domináltak ezen a meccsen, sok lepattanót szereztek. Ellenfelünk pontosabban is dobott, de arra büszkék lehetünk, hogy az utolsó negyedben jobbak tudtunk lenni.

A csoport másik mérkőzésen: Bulgária–Szlovénia 83–94

A csoport állása az utolsó forduló előtt: 1. Szlovénia 9 pont, 2. Magyarország 8, 3. Finnország 7, 4. Bulgária 6 (Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol.)

6., UTOLSÓ FORDULÓ

VASÁRNAP

18.00: Bulgária–Magyarország

18.00: Szlovénia–Finnország