Hiába az olaszok elleni bravúr, a magyar férfi kosárlabda-válogatott nem jutott ki az Eb-re

Hatalmas érdeklődésről mesélt a Nemzeti Sportnak szombaton Luigi Datome, az olasz nemzeti együttes korábbi Euroliga-győztes klasszisa, a felnőtt férfiválogatott jelenlegi koordinátora és nem a levegőbe beszélt: a kezdés előtt két órával a 8500 fő befogadására alkalmas Pala Calafiore sportcsarnokba érkező, magyarokat szállító busznak – a rendőri felvezetés ellenére – szinte utat kellett törnie magának a több száz, sorban álló szurkoló között, hogy rákanyarodjon a játékosbejáróhoz vezető útra. Az összes belépő elkelt egy héttel az utolsó Európa-bajnoki selejtező előtt. Ami nem csoda, hogy így történt, hiszen 21 éve nem játszott itt meccset a squarda azzurra, amely legutóbbi, isztambuli sikerével megnyerte a B jelű kvartettet, így csoportelsőként jutott ki az augusztusban kezdődő Eb-re. A hatalmas aréna méhkashoz hasonlított, a parkett körül nyüzsögtek a helyi és országos hírességek, riporterek és díszvendégek, miközben a lelátókon egyre többen foglalták el a helyüket – és még másfél óra volt a feldobásig…

Gasper Okorn szövetségi kapitány együttese az utolsó előtti körben kilenc ponttal legyőzte Izlandot Szombathelyen, ezzel életben tartotta kvalifikációs reményeit, de csak akkor juthatott volna ki a kontinensviadalra, ha nyer és ezzel egy időben a törökök is győznek Reykjavíkban. Legutóbb 17 éve sikerült megverni az olaszokat, 2008-ban a szolnoki selejtezőn négy ponttal győzött Mészáros Lajos szövetségi kapitány legénysége, ám az azóta lejátszott négy meccs a dél-európaiaké volt. Lelkes és fanatikus drukkerekkel volt tele a Pala Calafiore, ám bíztunk benne, hogy ez nem zavarja meg a magyar csapatot, amely remek hangulatban, bizakodva edzett és gyakorolta az olaszokra szabott támadási és védekezési figurákat vasárnap délelőtt is és „lakta be” a hatalmas belmagasságú csarnokot, amelyben elképesztő, fiesztára hajazó hangulat uralkodott kezdéskor, a hangosbemondó alaposan feltüzelte az egyébként is lelkes közönséget.

Ilyen légkörben, vendégként elengedhetetlen a vagányság és hamar megnyugodtunk, mert ezt láttuk is a mieinken, így a 4. percben 7–3-ra vezettünk. A 6. percben időt is kértek az addig egyetlen mezőnykosarat jegyző hazaiak, elcsendesült a közönség. Perl Zoltán zsákolt, aztán második próbálkozásra Keller Ákos is, közben Golomán Györgyöt Grant Basile látványosan blokkolta. (Fél szemmel Reykjavíkot is figyeltük, ahol sajnos hamar tíz ponttal megléptek a hazaiak.) Ritmust fogtak a vendéglátók, főleg az eladott labdáinkból, 25–21-nél Gasper Okorn rendelte magához a legénységét, s ez bejött, mert a félidőben öt ponttal álltunk jobban. Fordulás után jó öt perc alatt 12–1-es sorozatot produkáltak az olaszok, lefagytunk, főleg támadásban. Mindkét gárda sok hibával játszott, és számunkra egyre kilátástalanabb lett az Eb-kijutás, hiszen 15 ponttal vezettek az izlandiak az utolsó negyed előtt. Végül 12-vel nyertek, azaz lemaradtunk az Európa-bajnokságról… Közben még zajlott a mi mérkőzésünk, Vojvoda harmadik hármasa és Perl triplája után visszajöttünk a meccsbe, megint átvettük a vezetést és kilencpontos előnyt szereztünk három perccel a lefújás előtt. A mieink ha tudták is, hogy már biztosan nem sikerülhet a kvalifikáció, harcoltak, mint az oroszlánok, tartást mutatva megnyerték a találkozót, úgy is, hogy lemaradtunk az Eb-ről.



FÉRFI KOSÁRLABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

6. (UTOLSÓ) FORDULÓ

OLASZORSZÁG–MAGYARORSZÁG 67–71 (10–13, 17–19, 23–10, 17–29)

Reggio Calabria, 7000 néző. V: Ciulin (román), Jurcevic (horvát), Kunellisz (ciprusi)

OLASZORSZÁG: SPAGNOLO 14, Pajola 3/3, Procida, Severini 3/3, DIOUF 11. Csere: Bortolani 13/9, Basile, AKELE 17/9, Sarr 2, Niang, Caruso 4. Szövetségi kapitány: Gianmarco Pozzecco

MAGYARORSZÁG: Váradi 3/3, PERL 20, Lukács, Reuvers 5, Golomán 5/3. Csere: Pongó Marcell 6/3, VOJVODA 16/9, KELLER Á. 12, SOMOGYI 4. Szövetségi kapitány: Gasper Okorn

Az eredmény alakulása. 1. perc: 0–2. 6. p.: 3–7. 9. p.: 10–9. 12. p.: 13–19. 15. p.: 25–21. 19. p.: 27–32. 26. p.: 39–33. 28. p.: 46–36. 34. p.: 53–56. 37. p.: 55–64. 40. p.: 61–66

A CSOPORT MÁSIK MÉRKŐZÉSÉN

Izland–Török­ország 83–71 (26–16, 20–22, 23–16, 14–17)