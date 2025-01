Videó: „Pongó Marci félpályás kosara? Egy üres dobás, könnyű volt…”

Váradi Benedek érdekesnek találta a Falco győztes meccsét.

„Nagyon sok hegycsúcs volt benne, nagyon sok mélypont. Egy igazi playoffmérkőzés volt, ahogy már az előző meccsek is. Fizikailag és mentálisan is topon kellett lenni. Végül nyilván a szerencse is mellettünk volt, de szerintem megküzdöttünk érte már a csoportküzdelmek alatt is.”

Videónkban beszél természetesen Pongó Marcel félpályás egyenlítő kosaráról (éppen tőle kapta csapattársa a labdát), arról, hogy mi segít egy csapaton a kétszeri hosszabbításban, de beszélgetünk a Bajnokok Ligája jövő heti folytatásáról is.

Pongó Marcell dudaszós triplája az első hosszabbítás végén

KOSÁRLABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

RÁJÁTSZÁS A KÖZÉPDÖNTŐÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Ramat-Gan (izraeli) 106–100 (25–17, 14–21, 25–22, 14–18, 11–11, 17–11) – kétszeri hosszabbításban

Szombathely, 2915 néző. V: Rosso (francia), Anaya (panamai), Castillo (spanyol)

SZOMBATHELY: VÁRADI 22/9, PONGÓ MARCELL 11/6, CLARK 9/3, TIBY 14/3, POPOVICS 15. Csere: PERL 29, Bognár 4, Keller Á. 2, Kovács B. Edző: Milos Konakov

RAMAT-GAN: MCCULLUM 14/3, ARIEL 16/12, Gallinat, STEVENS 24, MILES 13/9. Csere: HUBER 12/6, Crawford 5/3, Sror, Melamed 7, Szahar 9/9. Edző: Smuel Brenner

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–4. 7. p.: 16–10. 9. p.: 21–12. 14. p.: 30–20. 16. p.: 30–25. 18. p.: 33–34. 20. p.: 39–38. 23. p.: 50–41. 26. p.: 64–60. 30. p.: 64–60. 33. p.: 69–69. 35. p.: 74–69. 39. p.: 78–74. 40. p.: 78–78. 43. p.: 82–82. 45. p.: 89–89. 48. p.: 97–93. Kipontozódott: Clark (42.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Mind a három mérkőzésen apróságok döntöttek, ezúttal is igazi, őszinte kosárlabdát láthattak a nézők. A negyedik negyedben több hibát követtünk el, így felzárkózott ellenfelünk, sőt, az első hosszabbítás végén közelebb állt a győzelemhez – Pongó őrületes triplája kellett a második hosszabbításhoz. Onnan már nálunk volt a lélektani előny, ráadásul ismét mögöttünk állt nagyszerű közönségünk, így egyszerűen nem kaphattunk ki! Nehéz meccs, nehéz párharc van mögöttünk.

Smuel Brenner: – Jó meccset játszott a Falco, nagyon küzdött. A kosárlabda ilyen: egyszer vissza tudtunk jönni tizenegy pontos hátrányból, vezettünk is az első hosszabbításban, közel volt a győzelem, de aztán jött az az elképesztő tripla, ami kulcsmomentum volt, hiszen onnan kapott erőre a Falco.

Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–1, a Falco javára