Sokáig a Sopron vezetett, de fordult a csata, a DVTK jutott be a női kosárkupa négyes döntőjébe

Lendületesen kezdett, és hasonló elánnal folytatta a Sopron Basket a DVTK Hun-Therm otthonában a Magyar Kupa negyeddöntőjében. A címvédő vendégek az első negyed végén 25–14-re vezettek, az elmúlt hetekben jó formát mutató Böröndy Vivien ekkor nyolc pontnál járt. A félidőt (akárcsak Jelena Brooks) 11-gyel zárta, miután 44–33-ra alakította az állást egy nagy magabiztosságról árulkodó, rendkívül mutatós triplával.

Kapaszkodnia kellett a bajnok borsodiaknak, meg is tették, ami tőlük telik, a harmadik negyed közepén már ők jártak előrébb. Magas intenzitású, fordulatos, jó kis mérkőzést prezentáltak a felek, az edzők, Völgyi Péter és Gáspár Dávid is a tétnek megfelelő energiaszinttel hajtotta és igyekezett jobb belátásra téríteni övéit. A periódus utolsó DVTK-támadása Aho Nina hárompontosával zárult – a 69–61-es előny már megnyugtatónak látszott a miskolciak szemszögéből.

Pláne, hogy három és negyed perces kosárszünet következett, majd játékvezetői tanakodás és videózás, vajon járnak-e dobások Ana Tadicnak Zala Friskovec faultja után – jártak, és mindkettő be is ment. Telt az idő, a különbség tíz pont körül járt, ez kedvezett a DVTK-nak, amelynek így nem kellett izgulnia a hajrában, bejutott a pécsi négyes döntőbe, ahol a házigazda lesz az elődöntőbeli ellenfele.

NŐI KOSÁRLABDA MAGYAR KUPA

Negyeddöntő

DVTK HUN-THERM–SOPRON BASKET 86–71 (16–25, 23–21, 30–15, 17–10)

Miskolc, 1800 néző. V: Praksch, Csabai–Kaskötő, Pozsonyi

DVTK: Aho N. 8/6, CHARLES 16/6, LELIK 17/6, M. Jovanovics 10/3, TADIC 16/3. Csere: Gulbe 4, KÁNYÁSI 9/3, Miklós M. 6/3. Edző: Völgyi Péter

SOPRON: REID 11/3, FRISKOVEC 18/12, BÖRÖNDY 11/9, Brooks 13/3, Monroe 6. Csere: Krivacsevics 5, Papp 3, Varga A., Pavlopulu 4/3. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 5. perc: 8–8. 7. p.: 8–16. 9. p.: 14–20. 10. p.: 14–25. 12. p.: 22–27. 13. p.: 22–33. 16. p.: 31–39. 18. p.: 33–44. 22. p.: 45–48. 23. p.: 49–51. 25. p.: 53–51. 27. p.: 56–57. 29. p.: 64–60. 30. p.: 69–61. 34. p.: 71–61. 35. p.: 74–63. 38. p.: 78–66

MESTERMÉRLEG

Völgyi Péter: – Két nagyon ellentétes félidőt láthattunk. A karácsonyi szünet, a kihagyás látszódott a játékunkon, be voltunk rozsdásodva és nem tudtunk kellően agresszívak lenni, miközben a Sopron jól dobott. A meccs második felében viszont jobban védekeztünk és nagyobb sebességen is játszottunk. Örülök a győzelemnek, szerintem mindkét csapatnak helye lenne a négyes döntőben.

Gáspár Dávid: – Azon az úton indultunk el, hogy nagy sebességen játsszunk negyven percen át, de ez a mérkőzés megmutatta, hogy még nem tartunk itt. A második félidőben nem tudtuk tartani a korábbi ritmust és a dobásokban is visszaestünk, ellenfelünk viszont jól használta ki a ziccereit.

SERCO UNI GYŐR–DÁVID KORNÉL KA 100–51 (28–16, 25–12, 25–9, 22–14)

Győr, 100 néző. V: Nagy V., Kapusi, Jankovics

GYŐR: Angyal 5/3, DOMBAI 14/12, Bach 8/3, GOREE 14/6, KISS V. 20/6. Csere: DUBEI 17/9, TELENGA 11, Ruff-Nagy 1, Garbin 10/6. Edző: Cziczás László

DKKA: Varga S. 2, Dávid 2, MARISA 16/9, Laufer 9/3, Hegedűs J. 6. Csere: Szücs L. 2, TAKÁCS D. 8, Drávecz 6, Papp L. Edző: Szentpáli Gergő

Az eredmény alakulása. 4. perc: 15–4. 8. p.: 22–14. 13. p.: 35–19. 19. p.: 51–26. 24. p.: 63–32. 28. p.: 72–35. 32. p.: 82–41. 35. p.: 87–41. 38. p.: 95–47

Kipontozódott: Garbin (32. p.), Dubei (36. p.)

MESTERMÉRLEG

Cziczás László: – A legfontosabb, hogy jó energiaszinten játszották végig a mérkőzést a játékosok, elosztva egymás között a pontokat. A célunk maximálisan sikerült, most készülhetünk a Sopron elleni Európa-kupa-mérkőzésekre.

Szentpáli Gergő: – Kicsit a sebesség miatt van hiányérzetem, a lendületes kosárlabdát kell visszahozni a játékunkba. Ugyanakkor a januárt felhasználjuk a védekezés javítására.

Vasas Akadémia–TFSE-MTK 35–59 (10–23, 7–11, 11–10, 7–15)

NKA Universitas Pécs–Tarr KSC Szekszárd 81–61 (25–11, 25–16, 20–14, 11–20)

Jegyzőkönyvek később…