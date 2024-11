Ijedtség a magyar férfi kosárlabda-válogatott repülőgépén

„De legalább szerencsésen földet értünk” – summázta az előző órák történéseit az izmiri reptér kifutóján Vojvoda Dávid, a magyar válogatott hátvédje. No, de mit kerestek a mieink az Égei-tenger partján fekvő városban, miközben pénteken Isztambulban vár rájuk rendkívül fontos Európa-bajnoki selejtező?

Nos, nem mindennapi izgalmak után keveredtek oda. Isztambulig nyugodt volt a repülőútja a magyar küldöttségnek, ám a török metropolisz felett esővel, nagy széllel tombolt a vihar. A pilóta becsülettel körözött a város felett, megpróbálta először, majd másodszor is letenni a gépet, utóbbi alkalomnál viszont néhány másodperces szabadesést éreztek az utasok, elég nagy lett a riadalom, a gép viszont visszaemelkedett, és ekkor vette útját Izmir felé, amely szűk egyórányira volt onnan. A megpróbáltatások nem értek véget, ugyanis mintegy három órát vesztegelt a repülő az ideiglenes helyszínen, mielőtt visszaindult volna Isztambulba.

Mondani sem kell, hogy így az egész napja pocsékba ment a magyar csapatnak. A bő kétórás repülésből lett hét, így aztán elmaradt az esti edzés, meglehetősen gyűrött társaság érkezett este a szállodába, és alig várta a vacsorát, hiszen az ebéd kimaradt...

„Megnyugodtunk az izmiri landolás után, kicsit kacifántos volt az utunk – mondta Golomán György, a spanyol San Pablo Burgos erőcsatára. – Sokat repültem már, de olyanban nem volt részem, hogy valahol nem tud leszállni a gép, és másik helyszínt kell keresni. A nehézségek ellenére pénteken igyekszünk százszázalékos erőbedobással küzdeni.”

Golomán kiváló formában van a spanyol másodosztályú együttesében, amelynek egyértelmű célja a feljutás, ebben segíthet sokat ő, akire a válogatottban is fontos szerep vár a törökök ellen.

„Egymás után két meccset játszunk Törökország ellen, és azok után, hogy az első két összecsapás nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, mindenképpen nyernünk kellene legalább az egyik mérkőzésen – folytatta Golomán. – Most egyértelműen csak a pénteki találkozóra koncentrálunk, nagyon erős válogatott az ellenfelünk, amelynek nem engedhetünk sok támadólepattanót, és kőkeményen kell játszanunk, hogy legyen esélyünk ellene.”

A török válogatott bő kerete még úgy is rendkívül masszívnak tűnik, hogy a Fenerbahce játékosai a klub és a szövetségi kapitány, Ergin Ataman vitája miatt nem szerepelnek. Ellenfelünk bő, 19 fős keretében olyan, NBA-ben is hosszú éveken át bizonyító kosarasok szerepelnek, mint Cedi Osman, vagy a honosított Shane Larkin, de rajtuk kívül Ömar Yurtseven és Furkan Korkmaz neve is jól cseng a tengerentúlon. Persze nem tudni, közülük hányan lesznek tényleg ott a török válogatottban pénteken, de az biztos, a mieinkre nagyon nehéz feladat vár Isztambulban.

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE

Benke Szilárd (Atomerőmű SE), Bognár Kristóf, Keller Ákos, Perl Zoltán, Pongó Marcell, Váradi Benedek (mind Falco-Vulcano Energia KC Szombathely), Filipovity Márkó, Vojvoda Dávid (Alba Fehérvár), Golomán György (Silbö San Pablo Burgos, Spanyolország), Hanga Ádám (Joventut Badalona, Spanyolország), Lukács Norbert (NHSZ-Szolnoki Olajbányász), Meleg Gergő (NKA Universitas Pécs), Nate Reuvers (Valencia Basket, Spanyolország)

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

B-CSOPORT

3. FORDULÓ (NOVEMBER 22., PÉNTEK)

18.30: Törökország–MAGYARORSZÁG (Tv: Duna World)

20.30: Izland–Olaszország

4. FORDULÓ (NOVEMBER 25., HÉTFŐ)

18.00: MAGYARORSZÁG–Törökország

20.30: Olaszország–Izland

A csoport állása: 1. Olaszország 4 pont, 2. Törökország 3, 3. Izland 3, 4. MAGYARORSZÁG 2