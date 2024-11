Az Atomerőmű nagyon megverte az eddig hibátlan Szolnokot a férfi kosár NB I szombati rangadóján

Legutóbb a 2015–2016-os idényben végzett a legjobb négy között az NB I-ben az Atomerőmű SE, és most jó esély kínálkozik rá, hogy ismét régi hírnevéhez méltó idényt zárjon a négyszeres bajnok. A paksiak korábbi nyolc fellépésükből csak egyszer, a bajnok Falco otthonában hagyták el vesztesen a parkettet, és azzal a szándékkal várták az élvonal szombat esti csúcsrangadóját, hogy elvegyék az NHSZ-Szolnoki Olajbányász veretlenségét, amely hét mérkőzésen át tartott – a nyolcadik már klubrekordot érhetett volna, de ehhez finoman fogalmazva sem állt közel.

Mivel a hazaiak magasembere, Révész Ádám a legutóbbi idényben még a Tiszaligetben pattogtatott, természetes, hogy elbeszélgetett a szolnokiak szerb mesterével, Oliver Vidinnel, majd a vendégek szerb irányítójával, Sztrahinja Jovanoviccsal is, aki arra kérte, hogy ne vállaljon sok rádobást. Aztán a bemelegítés során Révész még védekezett is Jovanovicson, természetesen nagy nevetés lett a vége, a délszláv játékmester faultot reklamált. Fontos kérdés volt, hogy alakul az Olaj amerikai erőcsatára, Marcus Lewis állapota, javult-e már annyit a bordasérülése, hogy pályára kerülhet – biztató jel lehetett a látogatót elkísérő drukkerhadnak, hogy a bemelegítést végignyomta társaival. Aztán élesben is megpróbálkozhatott a játékkal, a hetedik percben szállt be.

Addig azért történt egy s más, például egy perc és 12 másodperc alatt már három faultot szedtek össze a paksiak, majd megkapták az első kosarukat is Bojan Szubotics révén. A túloldalon a kirobbanó formában kosárlabdázó, és végre egészséges Eilingsfeld János vétette észre magát négy pontjával. De’Quon Lake látványos blokkal állította meg Szuboticsot, aztán támadóhibát ítéltek ellene, és az ilyen szituációk csak tüzelték a szurkolókat, nagyszerű hangulat uralkodott a paksi csarnokban. Pláne 23–11-nél, amikor először kértek időt a szolnokiak, miután Benke Szilárd bevágott egy triplát – Révész meg további, az eddigieknél is lelkesebb buzdításra ösztökélte a lelátó népét.