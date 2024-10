Férfi kosár NB I: az ASE a Körmend ellen is veretlen maradt, csak az Olaj nyert vendégként

Az Atomerőmű SE–Körmend meccsen az első negyedtől kezdve sokkal pontosabban, jobban játszottak a bajnokságban még veretlen hazaiak. Tíz perc után 25–13-ra vezettek a paksiak. A Körmenden a szünet, majd az időkérés sem segített, az első félidő végére teljesen szétesett a vendégek játéka, az ASE 49–28-ra vezetett. A harmadik negyed második felére azonban kezdett magára találni a Körmend, és tíz pontot faragott hátrányából. Az utolsó negyedben paksi oldalon elsősorban John Chandler sok dobást elrontott, a körmendiek pedig egyre közelebb kerültek ellenfelükhöz, 76–72-nél már csak négy pont volt a felek között, a hajrát azonban jobban bírták a hazaiak. Az ASE 88–76-ra nyert, így 11 év után rajtolt ismét négy győzelemmel; a legeredményesebb dobója a 21 pontos Eilingsfeld János volt, míg a másik oldalon Daylen Kountz 28 pontja is kevésnek bizonyult.

A többi mérkőzésen is hazai sikerek születtek egy kivétellel: csak a Szolnok tudott győzni Sopronban, megőrizve hibátlan mérlegét, ahogy veretlen maradt a Fehérvárt otthon megverő NKA Universitas Pécs is. Hazai pályán győzött az MVM-OSE, a DEAC és a ZTE is.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Atomerőmű SE–Egis Körmend 88–76 (25–13, 24–15, 18–28, 21–10)

NKA Universitas Pécs–Alba Fehérvár 79–70 (19–21, 19–22, 18–9, 23–18)

MVM-OSE Lions–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 94–62 (20–14, 17–18, 23–12, 34–18)

Sopron KC–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 71–75 (22–14, 15–18, 11–18, 23–25)

DEAC–PVSK-Veolia 75–68 (21–13, 14–14, 22–21, 18–20)

Zalakerámia ZTE KK–Endo Plus Service-Honvéd 104–85 (31–19, 27–30, 23–16, 23–20)