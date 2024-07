A KSC új edzője, Magyar Bianka az elvégzett munkában hisz

A 2006-os Euroliga-győztes Gambrinus Brno utódja, a Zabiny Brno ellen játszik a 2024–2025-ös idény selejtezőjében a korábban kétszer is a csoportkörben szereplő Tarr KSC Szekszárd szeptemberben, amelynél júniusban új időszámítás kezdődött. A klubot sohasem látott magasságokba (Magyar Kupa-győzelem, Európa-kupa-bronzérem, Euro­liga-szereplés) repítő Djokics Zseljko vezetőedző nyolc év után Pécsre távozott és a 33 éves, Magyarországon az élvonalban eddig a TFSE-MTK-nál dolgozó Magyar Bianka lett az új tréner.

„A lehetséges ellenfelek közül papíron a Besiktas tűnt a legnehezebbnek, a törökökről tudtuk a legtöbbet, hiszen már teljes a keretük – mondta a Nemzeti Sportnak Magyar Bianka. – A Brnónál még várható egy-két új játékos érkezése, és ott játszik Nikola Dudasová, aki Szekszárdon is kosarazott. Az előző években két-három légióssal dolgoztak a csehek, ám egyelőre nem tudjuk, hány külföldi lesz a keretükben. Fejlődőképesek, amit az is mutat, hogy egyszer megverték az USK Prahát, ezzel a prágaiak tizenegy éves hazai veretlenségi sorozatát szakították meg. Az a klub, amely az Euroligába nevez, biztosan erős, nem lesz egyszerű legyőzni az oda-visszavágós párharcban. Amikor kiderült az ellenfél kiléte, megkezdtük a feltérképezését, izgatottak vagyunk, egyben örülünk, mert Brnóba remélhetőleg sok szurkoló elkísér minket az első felvonásra”.

A fiatal szakember hozzátette, pályafutásában új időszámítás kezdődik, mert Szekszárdon irányíthatja először aktuális klubcsapatát a nemzetközi kupasorozatban.

„Megbeszéltük a nevezési határidő előtt Szabó Gergő ügyvezetővel és a klub irányítóival, hogy az Euroligába nevezünk, amelyben megváltozott a lebonyolítás, a csoportkörben csak hat meccset játszanak a csapatok, nem tizennégyet, mint korábban – folytatta Magyar. – Ha nem sikerül továbbjutni, akkor is az Európa-kupa csoportkörében folytatjuk, de nyilván az a cél, hogy újra ott legyen a csapat az elitsorozatban. Ami a keretet illeti, örömmel jelenthetjük, hogy Miklós Melinda az egyetlen meghatározó magyar játékos, aki távozott. Az idei bajnoki bronzérmes csapat magja így együtt marad, ami jó alap és nemsokára teljes lesz a keretünk.”

A Szekszárd az előző napokban bejelentett két új légióst: előbb a finn válogatott karmesterét, a 24 éves Sara Bejedit, majd hétfőn a 30 éves, ausztrál 3x3-as válogatott bedobót, Marena Whittle-t.

„Bejedi ígéretes hátvéd, régóta figyelem, a tavalyi, kínai világjátékokon tetszett meg a játéka, nagy munkabírású, jó szellemű kosaras. Whittle hármas és négyes poszton is bevethető, ő egyfajta mentorszerepet is kap. Mindkét játékos közvetlen, nemcsak a kosártudásuk, hanem a személyiségük alapján is választottuk őket.”

Magyarnak nem lesz könnyű dolga, hiszen Djokics az előző nyolc évben ikonikus edzője lett a KSC-nek.

„Elvitathatatlanok az eredményei és a munkássága, ez nem is kérdés – mondta elődjével kapcsolatban Magyar. – Régóta és tudatosan készültem erre a szerepre, amit Szekszárdon most megkaptam: nemzetközi porondon szereplő csapatot irányíthatok, ami nem lesz egyszerű. A munkában hiszek, tudom, hogy mennyire összetett feladat, és hogy mitől lesz sikeres egy csapat, de az elsődleges mindig az elvégzett munka.”

A Szekszárd, amelybe még információnk szerint két légiós érkezhet, augusztus 5-én kezdi meg a felkészülést az idényre. Az Euroliga selejtezőjének első felvonása szeptember 18-án lesz Brnóban, a visszavágó egy héttel később Szekszárdon, ahol eldől, melyik együttes jut a csoportkörbe.