„Szolnok a második otthonom” – mondja a visszatérő Bojan Szubotics

ALIG TELT EL PÁR HÉT a sorozatban ötödik elsőségét szerző Falco ellen 3–1-re elvesztett bajnoki döntő óta, máris szinte teljes a kerete a férfibajnokságban szereplő NHSZ Szolnoki Olajbányásznak. A nyolcszoros magyar bajnok, tízszeres Magyar Kupa-győztes klub elsőként természetesen a sikeredzővel, a februárban érkező szerb Oliver Vidinnel egyezett meg a folytatásról, majd a két távozó, Pongó Máté (DEAC) és Révész Ádám (ASE) helyére igazolt játékost, Krnjajszki Boriszt (Kaposvár) és Peringer Balázst (Honvéd), majd az idény közben Szolnokra kerülő szerb Sztrahinja Jovanoviccsal hosszabbítottak. Pénteken jött az újabb bejelentés, ami sok Olaj-drukker szívét dobogtatta meg: újra a csapat tagja lesz a montenegrói Bojan Szubotics.

„Szolnok a második otthonom, és ezt nem illendőségből vagy hízelgésből mondom – mondta a Nemzeti Sportnak a 33 éves, 203 centiméter magas erőcsatár, aki 2020 és 2023 között Magyar Kupát és bajnoki ezüstérmet szerzett a csapattal, az előző idényben a szerb KK FMP Beogradban játszott. – Gyönyörű emlékek és sikerek kötnek a városhoz, a klubhoz, amelynek nem tudtam nemet mondani. Tavaly, amikor távoztam, Belgrádba költöztünk a családdal, ott főállású apa lehettem, ami kedvező volt a családnak. Most sem lehetek elégedetlen, Belgrád 3.5 órányi autózásra van Szolnoktól, nem kell repülnöm, s a szeretteim, akik otthon maradnak is jöhetnek, amikor kedvük tartja.”

Szubotics a szerb bajnokságban hat meccsen 8.2 pontot és 3.7 lepattanót átlagolt 19.5 perc játék során, míg az Adria-ligában 25 találkozón kilenc pont és öt lepattanó került a neve mellé átlagban 25 perc alatt.

„Turbulens idényünk volt a FMP-vel, sok jó és legalább ugyanannyi rossz meccsel – folytatta a játékos. – Az Adria-liga nagyon kemény sorozat, örülök, hogy ismét Euroligában, Európa-kupában és Bajnokok Ligájában szereplő gárdák ellen játszhattam. Közben persze követtem az Olajt az előző idényben is, több meccsét megnéztem. Vidint ismerem, de még nem dolgoztam vele, ahogyan Jovanoviccsal sem, akit ragyogó játékosnak tartok. Oliver elképesztő változást hozott az addig küszködő csapat életébe, azonnal kupát nyert és bekerült a bajnoki döntőbe. Elképesztően jó versenyzőtípus, nemcsak küzdeni akar, hanem győzni is, nyilván az ő személye is közrejátszott a visszatérésemben. Szerintem ígéretesen alakul a keret, amely majd még újabb légiósokkal lesz teljes, úgy érzem, nagy potenciál lehet a gárdában. A Falco egyeduralkodó volt az előző öt évben, idén is megérdemelten lett bajnok, de nem verhetetlen, talán a következő évadban éppen nekünk sikerül megszakítani a sorozatukat.”

A Szolnok ősszel két év után visszatér a nemzetközi porondra és a negyedik számú sorozatban (a Bajnokok Ligájában az előző három év eredményei miatt már csak a bajnok Falco szerepelhet Magyarországról) indul.

„Mindig jó és érdekes, s emellett hasznos, ha nem csak a hazai sorozatokban szerepel a csapat, én ennek örülök” – mondta befejezésképpen Szubotics.