Férfi kosárlabda NB I: Filipovity Márkó az Albában, Benke Szilárd Pakson folytatja

A székesfehérvári együttes hétfőn a honlapján jelentette be, hogy megegyezett a 27 éves játékossal a közös folytatásról. Filipovity 2015 és 2019 között már volt az Alba kosarasa, azóta szerepelt a Falcóban, majd külföldön is, most pedig a kiesett Kaposvártól szerződött újra a fehérváriakhoz.

A válogatott játékos februári hazaigazolása után öt alapszakasz-mérkőzésen 17 pontot átlagolt, mellé leszedett 7,4 lepattanót, majd a playoutban meccsenként több mint 34 percet a pályán töltve 16,1 pontot szerzett és 8,4 lepattanót kaparintott meg, s most kétéves szerződést írt alá az Albával.

Az Atomerőmű SE ugyancsak hétfőn jelentette be, hogy amellett, hogy megegyezett a folytatásról Eilingsfeld Jánossal és Kovács Ákossal, a következő idényben is a szlovén Sebastjan Krasovec lesz a vezetőedzője. A paksiak a magyar mag további építéséhez három játékost is szerződtettek: Benke Szilárdot, Révész Ádámot és Halmai Dánielt.