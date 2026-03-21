Női kézi El: egy magyar csapat biztosan folytatja szereplését

Az előttünk álló két hétvégén választ kapunk rá, hogy az előző kiírásban újoncként egyből bajnoki bronzérmes, története első nemzetközi idényét taposó esztergomiak, vagy a sorozatban ötödik El-idényét teljesítő, eddig egyszer a nyolc közé jutó Óvár ér-e el történelmi eredményt. A két együttes negyeddöntője szombat este a győri Audi Arénában indul, a felek ráadásul a két európai kupamérkőzés között szerdán Mosonmagyaróváron a bajnokságban is találkoznak.

„Sosem szerencsés nyolc napon belül háromszor is ugyanazzal az ellenféllel találkozni, ráadásul három különböző helyszínen, de nagyon várjuk a párharcot – tekintett előre Elek Gábor, az Esztergom edzője. – Szerintem a Mosonmagyaróvár teljesen más arcát mutatja majd, mint az elmúlt bajnoki fordulókban, észnél kell lennünk, kiélezett csatákra számítok, sokkal nehezebb lesz, mint azt sokan gondolják. Mindig azt szoktam mondani, nem álmodozni kell, hanem megragadni az esélyt – a lehetőséggel akkor kell élni, amikor ott van.”

Az MKC balszélsője, Stranigg Zsófia szerint az El-ben eddig jól és egységes csapatként játszottak, ez az erősségük és külön motiválja őket, hogy talán most van a legnagyobb esélyük arra, hogy bejussanak a négyes döntőbe.

KÉZILABDA

Női Európa-liga

Negyeddöntő, első mérkőzés

20.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Mol Esztergom, Győr (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!