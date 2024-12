Kikaptak a spanyolok a női kézi Eb-n, a lengyelek várnak a mieinkre a középdöntőben

C-CSOPORT

Ki-ki meccsre készült a spanyol és a lengyel válogatott, hiszen mindkét együttes két ponttal rendelkezett csoportjának záró fordulója előtt. Jól kezdett Spanyolország, ám Lengyelország 1–3 után 9–5-re fordított, de aztán egygólosra apadt az előnye, végül a szünetre 14–12-vel vonulhattak a felek. A fordulás után beragadt a volt győri sikerkovács, Ambros Martín csapata, a lengyelek 13 perc alatt egy 6–2-t csináltak, amivel elléptek 20–14-re.

A 2021-es világbajnokságon még negyedik (előtte ezüstérmes) spanyolok kicsit összekapták magukat, három gólt faragtak hátrányukból, ám közben eltelt hét perc, s várható volt, hogy az ellenfél gólcsendje hamarosan megszakad. Így is történt, a lengyelek kimásztak a gödörből, a hajrában pedig nem engedték ki kezükből a győzelmet. 26–23-as sikerükkel továbbjutottak – Eb-n 2014 óta először –, és pénteken a mieinkkel találkoznak a középdöntőben. A spanyolok 2002 óta először maradnak le a középdöntőről kontinenstornán.

E-CSOPORT

A spanyol–lengyel mérkőzéshez hasonlóan az osztrákok és a szlovénok is két-két pontot gyűjtöttek be két kör alatt, így szoros egymás elleni találkozóra volt kilátás. Nem is történt másképp, az első félidőben maximus kétgólos különbség alakult ki, de a hátrányban lévő csapat – amely általában Szlovénia volt – mindig egyenlített.

A szünet után változott a helyzet, a szlovénok elmentek 17–14-re, ám 19–16 után megtorpantak, az osztrákok pedig néhány perc alatt egyenlítettek (20–20). Ezt követően 22–22-nél a szlovénok tudtak háromszor egymás után betalálni, így nyugodtan várhatták az utolsó két percet. Ausztria megpróbálta a lehetetlent, két gólt dobott is, azonban 25–24-re kikapott, így búcsúzott a tornától.

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-BAJNOKSÁG, CSOPORTKÖR

3. (UTOLSÓ) FORDULÓ

C-CSOPORT (Bázel)

Spanyolország–Lengyelország 23–26 (12–14)

Ld: Vegue 8, ill. Rosiak, Kobylinska 9-9

Később

20.30: Franciaország–Portugália

C-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Franciaország 2 2 – – 59–44 +15 4 2. Lengyelország 3 2 – 1 70–79 –9 4 3. Spanyolország 3 1 – 2 75–74 +1 2 4. Portugália 2 – – 2 45–52 –7 0

E-CSOPORT (Innsbruck)

Ausztria–Szlovénia 24–25 (13–13)

Ld: Reichert 9, ill. Stanko 8

Később

20.30: Norvégia–Szlovákia

E-CSOPORT M Gy D V L–K Gk P 1. Norvégia 2 2 – – 71–53 +18 4 2. Szlovénia 3 2 – 1 85–84 +1 4 3. Ausztria 3 1 – 2 88–87 +1 2 4. Szlovákia 2 – – 2 51–71 –20 0

A TOVÁBBI HÉTFŐI EREDMÉNYEK

A-CSOPORT (Debrecen)

MAGYARORSZÁG–Észak-Macedónia 29–19 (10–11)

Később

20.30: Svédország–Törökország (Tv: M4 Sport)