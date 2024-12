Ambros Martín lett a Krim Ljubljana új vezetőedzője – hivatalos

Korábban már beszámoltunk róla, hogy benyújtotta lemondását Dragan Adzsics, a Krim Ljubljana vezetőedzője, a vezetőség pedig el is fogadta a montenegrói mester döntését. A klub hétfőn hivatalos közleményt adott ki, amelyben bejelentették: az idény végéig – hosszabbítási lehetőséggel – a jelenleg a spanyol női válogatottat irányító Ambros Martín veszi át a csapatot. A spanyol szakember kétségkívül a világ egyik legismertebb, legsikeresebb edzőjének számít a sportágban, a Győri Audi ETO KC edzőjeként négyszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját, kétszer ezüstérmet szerzett a magyar csapattal, ötször pedig a sorozat legjobb edzőjének is megválasztották – számos egyéb trófea és egyéni elismerés mellett...

Martín a Ljubljana hivatalos honlapjának elmondta, régi álma volt, hogy egy napon vezesse az együttest: „Amikor nagyjából 25 évvel ezelőtt elkezdtem az edzői pályafutásomat, akkor mindig is a Krim inspirált. Azért, mert azon kevés klubok egyike – s talán az egyetlen –, amely akkor is a csúcson volt és továbbra is nagy céljai vannak. Sokat jelent számomra, hogy lehetőséget kaptam, hogy ezt a csapatot irányíthassam. Nemcsak arról van szó, hogy ismét a Bajnokok Ligájában fogom vezetni a csapatot, hanem arról is, hogy egy olyan nagy és patinás klub tagja lehetek, amely meggyőzött engem történelmével és jövőképével.”

Az 56 éves spanyol sikeredző egyébként először január 11-én irányítja majd új csapatát, amely akkor éppen az Ferencvárost fogadja majd hazai pályán a Bajnokok Ligája csoportkörének 9. fordulójában.

Bár a Ljubljana közleménye említést tett arról is, hogy Martín szerződése az idény végén meghosszabbítható, a vezető spanyol sportlap, a Marca úgy értesült: Martín csak az idény végéig vállalja a kettős megbízatást – azaz, hogy együtt irányítja a spanyol válogatottat és a Ljubljanát –, májustól újra csak és kizárólag hazája válogatottjának irányítására kíván koncentrálni, mivel nagy tervei vannak a következő olimpiai ciklusra.