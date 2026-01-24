A Ferencváros a második félidőben állva hagyta a Ljubljanát

KÉZILABDA

Bajnokok Ligája, nők, B-csoport

FTC–Ljubljana (szlovén) 38–31 (17–16)

ÖSSZEFOGLALÓ

Ismét a Balkánról érkezett ellenfél az Érd Arénába, ahol a Fradi múlt héten a horvát Podravkát 31–23-ra legyőzte. A szlovén Krim Ljubljanától csak kicsivel számíthattunk nagyobb ellenállásra szombaton az egyre jobb formában lévő zöld-fehérekkel szemben.

Jesper Jensen csupán tizenegy mezőnyjátékost nevezett a két kapus, Böde-Bíró Blanka és Janurik Kinga mellett a szombati találkozóra. Mégsem lehet azt mondani, hogy rengeteg hiányzója volt, csupán a balátlövő Orlane Kanor és a beálló Dragana Cvijics nem volt bevethető a kapus Laura Glauser mellett.

A vendégek kezdték jobban a meccset, az első percekben a Fradi csak Emily Vogel és Vilde Ingstad összjátékából tudott eredményes lenni. A Krim 5–2-re vezetett, amikor a hazai csapat magához tért és átvette az irányítást. Simon Petra jól szervezte a játékot, a védekezés is egyre jobban működött, többször is sikerült labdaszerzésből gyorsan végigmenni, Márton Gréta és Mette Tranborg góljaival hamar fordított a zöld-fehér együttes.

Rendre könnyedén sikerült helyzetbe kerülni, mindenki kivette a részét a gólszerzésből. Meglépni látszott a magyar csapat, azonban a szünet előtt ledolgozta háromgólos hátrányát a Krim. Klujber Katrin negyedik góljával mégis a Fradi várhatta előnyből a második játékrészt (17–16).

A hazaiak gyakorlatilag öt perc alatt eldöntötték a meccset, Vogel elsöprő lendülettel támadta a szlovén falat, két újabb gólja és újabb előkészítései Ingstadnak – aki gyors egymásutánban háromszor is beköszönt – élményszámba mentek. Böde-Bíró ziccereket fogott, a szlovénok edzője, Ziga Novak 23–17-nél időt kért, hiába.

Mindenki ki akarta venni a részét a gólszerzésből, de ez nem tette görcsössé a támadójátékot, Hársfalvi Júlia és a fiatal Balázs Bítia is élt a lehetőséggel. A hajrában már csak az volt fontos, hogy senki ne sérüljön meg, de azért Simon és Kljuber látványos góljaikkal igyekeztek szórakoztatni a népes szurkolósereget.

A Fradi 38–31-re győzött, és továbbra is versenyben van a biztos negyeddöntőbe jutást érő első két hely valamelyikéért. A magyar csapat legközelebb február 8-án lép pályára a BL-ben, amikor a norvég Solánál vendégeskedik.

