Lekics és Cvijics is remekelt, Szerbia kijutott a női kézilabda-vb-re

Az Andrea Lekicset és Dragana Cvijicset is soraiban tudó szerb válogatott is kijutott a női kézilabda-világbajnokságra, miután vasárnap nagy csatában, két góllal legyőzte Szlovéniát a selejtező visszavágóján. Továbbjutott még Spanyolország, Feröer, Svájc, Svédország, Csehország, Románia és Ausztria is.

A Ferencvárosban szereplő Andrea Lekics nyolc, Dragana Cvijics hat gólt dobott a szerb válogatott színeiben a Szlovénia elleni visszavágón, így az együttes nagy küzdelemben, 62–59-es összesítéssel biztosította helyét a világbajnokságon. A svéd válogatott a papírformának megfelelően idegenben is simán győzött Koszovó ellen, és kettős győzelemmel harcolta ki a továbbjutást. A találkozón a Debrecent erősítő Kristin Thorleifsdóttir öt találatig jutott. Továbbjutott még Spanyolország is, amely Horvátországot múlta felül 49–44-es összesítéssel, s a feröeri, a svájci, a cseh, a román és az osztrák válogatott is kvalifikálta magát a világbajnokságra, amelyet majd november 26. és december 14. között rendeznek meg Németországban és Hollandiában. KÉZILABDA

NŐI VB-SELEJTEZŐK, VISSZAVÁGÓK

VASÁRNAPI MÉRKŐZÉSEK

Spanyolország–Horvátország 23–17 (9–7)

Továbbjutott: Spanyolország, 49–44-es összesítéssel

Litvánia–Feröer 30–29 (14–11)

Továbbjutott: Feröer, 65–56-os összesítéssel

Szlovákia–Svájc 24–30 (12–14)

Továbbjutott: Svájc, 68–46-os összesítéssel

Koszovó–Svédország 24–43 (9–24)

Továbbjutott: Svédország, 94–40-es összesítéssel

Ukrajna–Csehország 27–26 (11–15)

Továbbjutott: Csehország, 61–46-os összesítéssel

Románia–Olaszország 31–18 (14–11)

Továbbjutott: Románia, 61–39-es összesítéssel

Törökország–Ausztria 25–30 (11–14)

Továbbjutott: Ausztria, 66–54-es összesítéssel

Szerbia–Szlovénia 33–31 (16–16)

Továbbjutott: Szerbia, 62–59-es összesítéssel SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Portugália–Montenegró 26–30 (16–13)

Továbbjutott: Montenegró, 61–45-ös összesítéssel

Lengyelország–Észak-Macedónia 23–21 (10–10)

Továbbjutott: Lengyelország, 45–39-es összesítéssel Már korábban biztosította részvételét a tornán

Európából: Dánia (a 2023-as torna bronzérmese), Franciaország (címvédő), Németország (társrendező), Magyarország, Izland, Hollandia (társrendező), Norvégia (a 2023-as torna ezüstérmese), Lengyelország

Afrikából: Angola, Egyiptom, Szenegál, Tunézia

Ázsiából: Kína, Irán, Japán, Kazahsztán, Dél-Korea

Közép-Amerikából: Kuba

Dél-Amerikából: Argentína, Brazília, Uruguay