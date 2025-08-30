Az FTC és a Dabas győzelmével ért véget a Határtalanul kézilabdatorna

Az MKSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott szombati sajtóközleményéből kiderült, hogy a délvidéki, felvidéki, partiumi és székelyföldi, valamint anyaországi csapatok versenyét a leányok között az FTC, míg a fiúknál a Dabas nyerte. A program kiegészítéseként az Esztergomi Oroszlánok és Párkány csapatai felkészülési mérkőzést játszottak egymással.
„A sport az egyik legjobb eszköz arra, hogy a »haza a magasban«-eszmét lehozzuk a földre, a mindennapok szintjére, ez a fő feladata a Szövetség Együtt növünk fel!-alapítványának, amely a határon túli kézilabdázás támogatására jött létre. A mostani tornán is kiderült, hogy hatalmas energiát ad a sportolóknak, ha – ahogy mondani szoktuk – erőnket nem csak összemérjük, hanem össze is adjuk – mondta el Juhász István, az MKSZ sportszakmai igazgatója, az MKSZ Együtt növünk fel!-alapítványának kuratóriumi tagja. – Külön emelkedettséget adott a mostani két napnak, hogy Esztergomban, az ország első fővárosában került sorra.”
„Valamennyi csapat nevében mondhatom, hogy nem feltétlenül az eredmény volt a legfontosabb ezen a tornán, hanem a közösség-, sőt, nemzetépítés. Azért gyűltünk össze immár hagyományosan, hogy találkozzanak egymással a határon túli és anyaországi játékosok, edzők, vezetők, mert hiszem, hogy így együtt erősebbek vagyunk” – emelte ki a résztvevők csapatok nevében Tóbiás József, az adai Potisje-Pletex Férfi Kézilabda Klub elnöke.
KÉZILABDA
Határtalanul felkészülési torna, Esztergom
Leányok
A-csoport
FTC–Ada 32–24
Ada–Partium 18–21
Partium–FTC 21–31
B-csoport
Esztergomi Vitézek–Székelyudvarhely 26–18
Székelyudvarhely–Dunaszerdahely 10–19
Dunaszerdahely–Esztergomi Vitézek 17–23
Elődöntők
FTC–Dunaszerdahely 22–11
Partium–Esztergomi Vitézek 25–16
Az 5. helyért
Székelyudvarhely–Ada 14–22
Bronzmérkőzés
Dunaszerdahely–Esztergomi Vitézek 11–14
Döntő
FTC–Partium 21–18
Végeredmény: 1. FTC, 2. Partium, 3. Esztergom, 4. Dunaszerdahely, 5. Ada, 6. Székelyudvarhely
Fiúk
Ada–Dabas 16–24
Tatabánya–Székelyudvarhely 23–19
Ada–Tatabánya 23–18
Dabas–Székelyudvarhely 26–22
Székelyudvarhely–Ada 24–27
Tatabánya–Dabas 18–18
Végeredmény: 1. Dabas 5 pont, 2. Ada 4 pont, 3. Tatabánya 3 pont, 4. Székelyudvarhely 0 pont