Az FTC és a Dabas győzelmével ért véget a Határtalanul kézilabdatorna

Az MKSZ szerkesztőségünkhöz eljuttatott szombati sajtóközleményéből kiderült, hogy a délvidéki, felvidéki, partiumi és székelyföldi, valamint anyaországi csapatok versenyét a leányok között az FTC, míg a fiúknál a Dabas nyerte. A program kiegészítéseként az Esztergomi Oroszlánok és Párkány csapatai felkészülési mérkőzést játszottak egymással.

„A sport az egyik legjobb eszköz arra, hogy a »haza a magasban«-eszmét lehozzuk a földre, a mindennapok szintjére, ez a fő feladata a Szövetség Együtt növünk fel!-alapítványának, amely a határon túli kézilabdázás támogatására jött létre. A mostani tornán is kiderült, hogy hatalmas energiát ad a sportolóknak, ha – ahogy mondani szoktuk – erőnket nem csak összemérjük, hanem össze is adjuk – mondta el Juhász István, az MKSZ sportszakmai igazgatója, az MKSZ Együtt növünk fel!-alapítványának kuratóriumi tagja. – Külön emelkedettséget adott a mostani két napnak, hogy Esztergomban, az ország első fővárosában került sorra.”

„Valamennyi csapat nevében mondhatom, hogy nem feltétlenül az eredmény volt a legfontosabb ezen a tornán, hanem a közösség-, sőt, nemzetépítés. Azért gyűltünk össze immár hagyományosan, hogy találkozzanak egymással a határon túli és anyaországi játékosok, edzők, vezetők, mert hiszem, hogy így együtt erősebbek vagyunk” – emelte ki a résztvevők csapatok nevében Tóbiás József, az adai Potisje-Pletex Férfi Kézilabda Klub elnöke.

Fotó: MKSZ

KÉZILABDA

Határtalanul felkészülési torna, Esztergom

Leányok

A-csoport

FTC–Ada 32–24

Ada–Partium 18–21

Partium–FTC 21–31

B-csoport

Esztergomi Vitézek–Székelyudvarhely 26–18

Székelyudvarhely–Dunaszerdahely 10–19

Dunaszerdahely–Esztergomi Vitézek 17–23

Elődöntők

FTC–Dunaszerdahely 22–11

Partium–Esztergomi Vitézek 25–16

Az 5. helyért

Székelyudvarhely–Ada 14–22

Bronzmérkőzés

Dunaszerdahely–Esztergomi Vitézek 11–14

Döntő

FTC–Partium 21–18

Végeredmény: 1. FTC, 2. Partium, 3. Esztergom, 4. Dunaszerdahely, 5. Ada, 6. Székelyudvarhely

Fiúk

Ada–Dabas 16–24

Tatabánya–Székelyudvarhely 23–19

Ada–Tatabánya 23–18

Dabas–Székelyudvarhely 26–22

Székelyudvarhely–Ada 24–27

Tatabánya–Dabas 18–18

Végeredmény: 1. Dabas 5 pont, 2. Ada 4 pont, 3. Tatabánya 3 pont, 4. Székelyudvarhely 0 pont