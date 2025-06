Az Odensét is legyőzte, és hetedszer is Bajnokok Ligája-győztes lett a Győri Audi ETO

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA, NÉGYES DÖNTŐ, BUDAPEST, MVM DOME

DÖNTŐ

Győri Audi ETO KC–Odense (dán) 29–27 (20–15)

ÖSSZEFOGLALÓ

KÍSÉRTETIESEN HASONLÓAN ZAJLOTTAK az események a döntőig a női kézi-BL budapesti végjátékában, mint egy évvel ezelőtt. Tavaly a Győr ugyanúgy az Esbjerg ellen, egy góllal nyerte meg az első elődöntőt, majd a francia Metz Handball ismét egy esélytelenebbnek tartott ellenféltől kapott ki. Ezúttal a német Bietigheim helyett a dán Odense jutott be újoncként rögtön a fináléba. Aztán a harmadik helyért az Esbjerg ugyanúgy megverte a Metz-et, mind legutóbb.

Azonban az Odense sokkal nagyobb erőt képviselt, mint a Bietigheim, már csak a 45 éves Katrine Lunde jelenléte miatt is óvatosabban várta mindenki a trófeáról döntő összecsapást. Minden idők legjobb kapusa mellett a dán együttesben további öt norvég játékos és az edzőlegenda Ole Gustav Gjekstad is tudta, hogyan lehet az ekkora téttel rendelkező találkozókat megnyerni!

Fotó: Árvai Károly

A meccs előtti órában a rajongók nagy része megismerkedett az MVM Dome előtti különböző aktivitásokkal (kapura lövés, címer-kirakós, és egy robotkutya is vígan mászkált az aréna előtt), majd felült a „Colosseum” lelátójára. Tizenöt perccel a kezdő sípszó előtt már mindenki a helyén ült, az izgalmak fokozódtak. Nem sokkal később a meggyőző győri kezdés már nyugalmat sugárzott.

Gjekstadnak már 4:37-nél időt kellett kérnie, csapata rengeteg labdát elszórt, a magyar csapat ebből gyors kontrákat vezetett (5–1). Bruna de Paula ismét megcsillogtatta zseniális cselezőkészségét, de Estelle Nze Minko is könnyű helyzeteket teremtett társainak a fürge mozgásával. Ráadásul De Paula a beálló Kari Brattsettel is jól játszott össze, a 10. percben már kilenc találatnál járt az ETO.

A 18. percben megjött Lunde, az első négy lövésből hármat sikerült is megfognia – ezek közül Kristina Jörgensen kísérletét szó szerint… Hét gól volt a legnagyobb különbség, amikor az ő pályára küldése mellett Gjekstad támadásban is taktikát váltott. Jött a hét emberrel való játék. Ezzel rövid időre sikerült is visszajönnie a „lányainak” a meccsbe, szépen, kreatívan találták meg az üres embert, aki aztán belőtte a tiszta helyzeteket (13–10).

Fotó: Árvai Károly

Sandra Toftnak nagyokat kellett védenie, hogy elbizonytalanítsa a magára találó Odensét, miközben Dione Housheer bedobta a hétmétereseket és Nze Minko is egyre többször verte meg a vele szemben álló védőt. Az utolsó szó De Pauláé volt, aki a dudaszó előtti tizedmásodpercekben talált utat Lunde kapujába.

A 20–15-ös győri vezetésről induló második félidőben a dánoknak megvolt az esélyük rá, hogy közelebb jöjjenek, de továbbra is túl sok labdát szórtak el. A Győr ezt kegyetlenül kihasználta, az először a térfélcserét követően pályára lépő Fodor Csenge fontos gólokat szerzett, ahogyan Housheer is megadta a módját élete első BL-fináléjának. Nagy kár, hogy a meccs előtt használt decibelmérő Hatadou Sako hétméteres-védésénél nem került elő, a hazai szurkolók hangorkánja fülsüketítő volt, miután egy kézzel lekapta Andrea Aagot kísérletét.

Amint újra összeállt a De Paula, Nze Minko, Housheer trió, kiegészülve a szintén óriási napot kifogó Brattsettel a falban, ismét csodálatos dolgokat láthattunk a pályán. Nem megfeledkezve Sakóról sem, aki Lysa Tchaptchet ziccerét is kifogta. Kilenc perccel a vége előtt továbbra is öttel ment az ETO, nem volt benne a fordulat. Thale Deila is a kapufára lőtt egy hetest, ami újabb jele volt ennek.

Fotó: Árvai Károly

Jörgensen gólja után ismét egy Sako-védés következett, a francia kapus újabb parádéja után már ment ki ünnepelni a győri szurkolókhoz. Három perccel a vége előtt Tchaptchet támadott rá Housherre, az ellenfél beállójának piros lappal idő előtt véget ért a döntő. Az utolsó percben már mindenki talpon volt az arénában, majd egy jó győri blokkal biztossá vált a diadal. A Győr 29–27-re legyőzte az Odensét, és története során hetedszer is megnyerte a Bajnokok Ligáját.

