„Vova mondta, hogy ha így folytatom a munkámat, akkor legközelebb is találkozunk”

A hét elején Spanyolországban áramkimaradás volt, ám ez szerencsére nem befolyásolta túlzottan a Bera Berában kézilabdázó Ogonovszky Eszter életét. A Spanyolországban játszó 21 éves balátlövő a héten emellett a Bidasoa–Melsungen Európa-liga-mérkőzést is megtekintette, amelyen Sipos Adriánnal is találkozott. Erről az élményről, a válogatottbeli bemutatkozásról és a spanyol bajnokság hajrájáról is beszélt a Nemzeti Sportrádióban.

A spanyolországi áramkimaradásról: „Nem volt annyira negatív hatása, mert a mi környezetünkben csak egyórás volt a kimaradás. Kondiedzés után hazamentünk, és egyszer csak elment az áram, de egy óra után visszakapcsolták, úgyhogy nem volt vészes. A spanyol laza nép, igazából nem volt problémájuk ezzel.” A válogatottbeli bemutatkozásról: „Nagyon gyorsan történt rengeteg minden ebben az időszakban. Akkor volt a nyolcaddöntőnk is a Bera Berával, egymás után jöttek az események. Mostanra sikerült feldolgozni, hogy mik történtek velem, és hogy egyik pillanatról a másikra hova cseppentem. A válogatottbeli bemutatkozás fantasztikus érzés volt, és megmondom őszintén, ahogy előbb említettem, ezt mostanra sikerült feldolgozni. Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány mondta, hogy ha így folytatom a munkámat, ugyanilyen odaadással és odafigyeléssel, akkor legközelebb is találkozunk.” A spanyol bajnokság rájátszásáról: „A rájátszás szempontjából az elmúlt három forduló a sorrendet illetően már nem számított igazán, úgyhogy ezeken a találkozókon már a playoffot figyelembe véve készültünk. (…) A spanyol bajnokság olyan, mint a lottó, bárki nyerhet és bárki befürödhet bárki ellen. Az dönt, kinek van jobb napja. Az első négy csapat közül bárki odaérhet, de azért előfordulhatnak meglepetések.” A teljes interjú: Nemzeti Sportrádió · A spanyol bajnokság olyan, mint a lottó, bárki nyerhet - Ogonovszky Eszter