Sose jártunk ilyen közel – Vincze Szabolcs jegyzete

Sok mindent leszűrhetünk a magyar klubkézilabda nemzetközi kupaidényéről, főleg a tavaszi hajrában nyújtott teljesítményéről, és állhatunk hozzá pozitívan vagy negatívan is. A tények persze önmagukért beszélnek, a tény pedig az, hogy a lehetséges négyből végül csak egy csapatunk, a Győri Audi ETO KC jutott be a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, amit mindannyian – szurkolók, játékosok, edzők, sportvezetők, újságírók – kudarcként élünk meg.

Ugyanakkor tény az is, hogy még sohasem volt ekkora esélye a honi kézilabdának arra, hogy négy csapata is részt vegyen a legrangosabb európai kupasorozat záró hétvégéjén, ugyanis a nőknél a Győr és a Fradi, a férfiaknál pedig a Veszprém és a Szeged is ott állt az álom küszöbén, és csak kevésen múlt, hogy nem léptek be a final four kapuján.

Két férficsapatunk ráadásul a világ jelenlegi legjobb csapataitól szenvedett vereséget a nyolc között, a Veszprém az elmúlt évek legsikeresebb együttesétől, a Bajnokok Ligája-győztes, Európa-liga-győztes, háromszoros klubvilágbajnok, német bajnok és német kupagyőztes Magdeburggal szemben maradt alul összesítésben egyetlen góllal, a Szeged pedig a rekordbajnok Barca otthonában tudott győzni, és közel állt a még nagyobb bravúrhoz is.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy míg Xavier Pascual és Michael Apelgren tavaly nyáron ült le a veszprémi, illetve a szegedi kispadra, addig Carlos Ortega 2021 óta irányítja a katalán, Bennet Wiegert pedig 2015 óta a német együttest. Főleg utóbbi érdekes, mert az eredmények csak hat évvel a munkája kezdete után kezdtek látványosan jönni, vagyis megkapta a szükséges időt az építkezésre. Ez is bizonyíték arra, hogy a csapatra szánt anyagi áldozatok mit sem érnek idő nélkül.

Szegeden Juan Carlos Pastor évtizede után kezdődött új korszak, Veszprémben pedig az elmúlt évek bizonytalanságai és olykor váratlan, elhamarkodottnak tűnő edzőváltásai után kell újra megtalálni a stabilitást. Ma a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe bejutni ugyanis már nem ugyanolyan nehézségű, mint akár csak tíz éve volt. A mezőny nagyon besűrűsödött, a nyolc között már senki sem mehet biztosra.

Ettől persze még óriási csalódás, hogy nem lesz magyar résztvevő Kölnben, de az idényből érdemes azt is leszűrni, hogy egyik csapatunk sem áll rossz pozícióban ahhoz, hogy akár ott legyen. Ez viszont csak úgy fog menni, ha mindkét edzőt hagyják tovább dolgozni, csapatot építeni ugyanis nem lehet egyetlen idény alatt. A legjobb az lenne, ha ezt nem is várnánk el tőlük.

A Nemzeti Sport munkatársainak további véleménycikkeit itt olvashatja!