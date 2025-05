Női kézilabda BL: minden idők legkiegyenlítettebb négyes döntője jöhet

– Milyen érzésekkel várja az újabb BL négyes döntőt?

– Izgatott vagyok az idény utolsó, egyben legfontosabb felvonása előtt, alig várom, hogy újra Budapesten mutathassuk meg magunkat – válaszolta Kari Brattset, a Győri ETO csapatkapitánya. – Csodálatos volt hazai pályán megnyerni a bajnokságot az előző hétvégén, jó munkát végeztünk, büszke vagyok rá, ahogyan arra is, amit eddig elértünk az idényben. – Csapatkapitányként hogyan látta az eddigi útjukat az elitsorozatban?

– Védekezésben sokat fejlődtünk, sokkal agresszívabbak és kompaktabbak vagyunk, szorosan védekezünk, keményen dolgozunk együtt a falban, úgy érzem, jelentős az előrelépés ezen a téren. Magabiztosabbak is vagyunk, megfontoltak a kulcsfontosságú pillanatokban, képesek vagyunk hatvan percen keresztül fenntartani ugyanazt az intenzitást a játékunkban, ez látszott az elmúlt meccseinken is. – A korábbi években jó néhányszor találkoztak az Esbjerggel. Mi dönthet a szombati elődöntőben?

– Henny Reistadot nyilván nehéz megállítani, jelenleg ő a világ legjobb játékosa, rendkívüli módon figyelnünk kell rá ezúttal is, miközben természetesen jól ismerjük őt. De a többiekről sem feledkezhetünk meg, minden poszton kiváló kézilabdázói vannak a dán csapatnak. Sokat kell rohannunk, de nekünk talán több a variációs lehetőségünk. Az idénybeli két korábbi meccsünkből is erőt és önbizalmat meríthetünk, hiszen már sikerült megtalálnunk az ellenszert az Esbjerg játékára, most is erre lesz szükség. Persze egy négyes döntő semmihez sem hasonlítható, itt mindig többet és többet kell kiadnunk magunkból.