Ilyés Ferenc felejthetetlen évnek nevezte 2024-et

MEGTARTOTTA éves rendes küldöttgyűlését a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) szerdán Budapesten. Az esemény elején megemlékeztek a tavalyi közgyűlés óta elhunyt sportági szereplőkről, majd megválasztották a tisztségviselőket és megszavazták a napirendet. Ilyés Ferenc elnöki értékelője előtt levetíttek egy kisfilmet a felnőtt férfi-, illetve női válogatott tavaly nyári, olimpiai szerepléséről és az előző év végén részben hazánkban rendezett női Európa-bajnokság legszebb magyar pillanataiból, a résztvevők így újra átélhették, hogyan nyert bronzérmet a Golovin Vlagyimir által irányított nemzeti együttes.

Az MKSZ vezetője beszédében felejthetetlennek nevezte a 2024-es esztendőt, leszögezve, hogy a felnőttválogatottak rég zártak ilyen sikeres évet. Ilyés utalt arra, hogy a férfiak az elmúlt év januárjában minden idők legjobb Eb-szereplésével ötödikek lettek a kontinenstornán, a 2004-es athéni játékok, 20 év elteltével vett részt mindkét nem az olimpián, a nők pedig 12 esztendő múltán álltak ismét Eb-dobogóra.

„A csapatok és a szakmai stábok érték el ezeket az eredményeket, de a klubokban folyó munka nélkül nem sikerülhettek volna ezek – hangsúlyozta a korábbi 229-szeres válogatott átlövő. – Hosszú távú építkezés eredménye mindez.”

Ilyés Ferenc elmondta, utánpótlásban az első helyen zárt Magyarország az európai sportági szövetség ranglistáján, de fontos célnak tartja, hogy a tehetségek később a felnőttmezőnyben is bizonyítsanak. Az elnök a sportdiplomáciai sikerként értékelte, hogy tavaly a férfiak és a nők is itthon, Tatabányán, illetve Debrecenben vívhatták meg sikerrel az olimpiai selejtezőt, továbbá azt is, hogy a szerződéshosszabbításnak köszönhetően 2027-ig továbbra is Budapest ad otthont a női Bajnokok Ligája négyes döntőjének. Szeptemberben az európai, decemberben a nemzetközi szövetségnél lesz tisztújítás, az MKSZ célja, hogy megőrizze pozícióit mindkét szervezetben.

A küldöttek elfogadták az MKSZ 2024. évi szakmai, illetve a számviteli törvény szerinti könyvvizsgálói és felügyelő bizottsági jelentését, továbbá a szövetség 2025-re vonatkozó pénzügyi és szakmai tervét is.

Róth Kálmán kapta a Török Bódog Életmű-díjat az edzői kategóriában (Fotó: Facebook/Magyar Kézilabda Szövetség)

Az esemény záróakkordjaként kitüntetéseket és díjakat adtak át. Magyar Kézilabdázásért Érdemérmet vehetett mások mellett Bakos István korábbi 35-szörös válogatott kapus. A Török Bódog Életmű-díjat az edzői kategóriában a Győr női csapatával magyar bajnok és kupagyőztes, KEK- és EHF-kupa-döntős Róth Kálmán kapta, aki az utánpótlás-nevelésben is elévülhetetlen érdemeket szerzett országos szinten is. Játékoskategóriában a korábbi 169-szeres válogatott, világbajnoki ezüstérmes, olimpiai negyedik jobbszélső, Iváncsik Mihály kapta.