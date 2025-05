A döntő utolsó két forduló következik a női kézilabda NB I-ben

AZ UTOLSÓ KÉT FORDULÓT rendezik meg az előttünk álló két szombaton a női kézilabda-élvonalban. A Győr a címvédő FTC elleni múlt hétvégi győzelmével fél kézzel már fogja a trófeát: ha az ETO a papírformának megfelelően megnyeri a Fehérvár és a Budaörs elleni záró két meccsét, visszafoglalja az NB I-es trónt.

Az Elek Gábor által irányított Esztergomnak is különleges a következő két meccs: ha az első élvonalbeli idényét „taposó” együttes szombaton győz Békéscsabán, majd egy hét múlva a Dunaújváros ellen otthon, bronzérmes lesz. A közvetlen rivális Debrecen ugyan még azonos pontszámmal zárhat az esztergomiakkal, ha szintén négy pontot szerez, de az egymás elleni összevetésben az Elek-csapat áll jobban (Debrecenben 34–28-ra nyert az Esztergom, míg a Loki csak 22–21-re győzött idegenben).

Az alsóházban a Fehérvár, a Budaörs és a Kohász is már fellélegezhetett, míg az MTK biztosan kieső helyen végez. A másik búcsúzó a Békéscsaba vagy a Vasas lesz – ha az Előre csodával felérő módon az esztergomiak, majd az MTK ellen is nyer, miközben a fővárosiak az Újvárossal és a Kisvárdával szemben is alulmaradnak, akkor a lilák még előzhetnek. Azonban ha az eddig megingathatatlannak tűnő Esztergom szombaton érvényesíti a papírformát, a záró kör előtt eldől a kérdés.

Az NB I B-ben is két kör van még hátra, de már korábban eldőlt, hogy a Kozármisleny és a balatonboglári NEKA végez a feljutást érő első két helyen, így egy év kihagyás után ősztől mindkét klub újra az élvonalban szerepelhet.

KÉZILABDA

NŐI NB I, 25. FORDULÓ

SZOMBAT

18.00: Tappe-Békéscsabai Előre NKSE–Mol Esztergom

18.00: Moyra-Budaörs–Szombathelyi KKA

18.00: Dunaújvárosi Kohász KA–Vasas SC

18.00: Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–MTK Budapest

18.00: Alba Fehérvár KC–Győri Audi ETO KC (Tv: M4 Sport+)

18.00: Váci NKSE–FTC-Rail Cargo Hungaria