„A 8-as nem lesz többé a pályán” – a CSM visszavonultatta Neagu mezszámát

Neagu a visszavonulását is ugyanolyan tudatosan tervezte meg és építette fel, mint egész karrierjét, a CSM idei összes idegenbeli mérkőzését azzal harangozták be, hogy a helyi szurkolóknak most van utoljára lehetőségük élőben megcsodálni a világklasszis játékát. A bajnoki szezon végéhez közeledve Ilie Bolojan ideiglenes államfő a Hűséges Szolgálatért érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki a Bajnokok Ligája-győztes játékost, a Brassó elleni vasárnapi mérkőzés pedig – bár a Nemzeti Liga régi-új bajnoka és friss ezüstérmese csapott össze – kizárólag Neaguról szólt. Helle Thomasen, a CSM edzője külön az ünneplés érdekében kért időt az utolsó percben, a Corona játékosai tálcán kínálták fel neki az utolsó gól belövését, majd a lefújás után a két csapat tagjai közösen dobálták őt a levegőbe. A CSM pedig bejelentette, hogy visszavonultatja Neagu 8-as mezszámát.

Két nappal az utolsó tétmérkőzése után már az örökségéről posztolt az Instagramon. „Az utolsó mérkőzés után büszkének és szerencsésnek érzem magam, hogy hagytam valamit magam mögött. Egy pályán leélt emberi életet. És ami talán még fontosabb, a bizonyítékát annak, hogy lehetséges. Hogy szabad álmodnod. És ha valamit szívvel-lélekkel csinálsz, marad valami utánad. A 8-as nem lesz többé a pályán. De örökké ott lesz a lelátón. És, remélem, a szívetekben” – írta Neagu, aki nemrég azt is bevallotta, hogy utolsó idényét már szakadt könyökszalaggal játszotta végig, mert nem akart egy újabb műtétet bevállalni.