Újabb sokk Sipos Adrián csapatánál, hosszú időre kidőlt Palasics Kristóf leendő posztriválisa

A Handball World beszámolója szerint az MT Melsungen szombaton 26–25-re legyőzte a VfL Gummersbachot a bajnokságban, s ezen a találkozón sérült meg a hazaiak kapusa, Nebojsa Simics, akinek az 50. percben elszakadt az elülső keresztszalagja és a meniszkusza is a térdében – Sipos Adrián volt az egyik, aki lesegítette a pályáról –, emiatt pedig hosszú kihagyásra számíthat.

„Életem legnagyobb kihívása előtt állok – írta Instagram-oldalán a 32 éves montenegrói kapus. – A fájdalom és a hosszú felépülési folyamat nem fog megállítani. Ideje, hogy újra megmutassam, milyen küzdőszellemmel rendelkezem.”



Kedden ismét pályára lépett a melsungeni csapat – az Európa-liga negyeddöntőjének első mérkőzésén 28–27-re felülmúlta a spanyol CD Bidasoát, Sipos Adrián két gólt szerzett –, és mivel az együttes lengyel kapusa, Adam Morawski is még csak most tért vissza térdsérüléséből, mellette pedig csupán a 19 éves Pawel Krawczyk bevethető, akire eddig a tartalékcsapatban számítottak, reaktiválni kellett a 2022-ben visszavonult világ- és kétszeres Európa-bajnokot, a már kapusedzőként dolgozó Carsten Lichtleint.

Az együttes tehát előnyt szerzett az El-ben, és a négyes döntő kapujában áll, ahová ha bejutna, története legnagyobb sikerét érné el, mivel eddigi legjobb eredménye a nemzetközi porondon, hogy kétszer szerepelt az EHF-kupa negyeddöntőjében. Emellett a bajnokságban is kiválóan teljesít a gárda, 26 lejátszott mérkőzés után a tabella 2. helyén áll, s itt is történelmet írhat, mivel a Bundesligában eddig a csúcs a 4. hely volt 2016-ban.

Rendkívül sűrű a mezőny, az MT Melsungen még bajnok is lehet, de akár az 5. helyre is lecsúszhat, ráadásul még több rangadó is vár rá az idény hajrájában. Simicsen kívül Aaron Mensing (Achilles-ín-szakadás), Mohamed Amine Darmul (keresztszalag-szakadás), Bruno Eickhoff (bokaszalag-szakadás), Alexandre Cavalcanti (hátsérülés) és Arnar Freyr Arnarsson (izomsérülés) sem áll a szakmai stáb rendelkezésére, s Elvar Örn Jónsson és David Mandic is csak nemrég tért vissza többhetes kihagyás után. Nagy kérdés, hogyan bír majd megbirkózni a többfrontos terheléssel a szezon legfontosabb szakaszában a gárda, miközben ilyen szűkös a kerete.

Az pedig külön érdekes, hogyan hat majd a klubhoz nyáron csatlakozó Palasics Kristóf játékperceire, csapaton belül betöltött szerepére a jelenlegi helyzet. Hiszen Simics nemcsak erre az idényre dőlt ki, hanem várhatóan ebben az esztendőben sem védhet már, Morawski pedig nyáron távozik, mivel márciusban aláírt három évre az Industria Kielcéhez.