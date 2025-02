Távozik a Veszprémtől Palasics Kristóf, a Bundesligába igazol

A 22 éves kapusnak az idény végén lejár a szerződése, amit nem hosszabbít meg a One Veszprémmel, hanem a Bundesligába, az MT Melsungenbe igazol – osztotta meg a hivatalos oldalán a veszprémi együttes.

A jelenleg a Benficában kölcsönben védő Palasics Kristóf egyébként sem töltötte volna a következő idényt a magyar csapatban, mivel a szakmai stáb még egy évre kölcsönadta volna egy külföldi klubnak, majd 2026 nyarától kezdte volna a Veszprémmel a felkészülést. A közlemény szerint erről már az olimpia idején is egyeztettek a felek, illetve azt követően is voltak ezzel kapcsolatos megbeszélések. Palasics azonban időközben kapott egy ajánlatot a Bundesligában szereplő Melsungentől, amit el is fogadott, így a nyáron lejáró veszprémi szerződését nem hosszabbítja meg – a német bajnokság jelenlegi éllovasához két évre írt alá. Nem egyetlen magyarként szerepelhet a csapatban, Sipos Adrián is a Melsungent erősíti.

A német együttes a hivatalos oldalán azt is közölte, hogy a magyar játékos érkezése mellett búcsút mond a jelenlegi egyik kapusának, Adam Morawskinak.

„Mindig is a Bundesligában szerettem volna játszani, így nem kellett sokáig gondolkodnom a felkérésen” – idézték Palasicsot.

„Palasics személyében egy fiatal, tehetséges kapust igazolunk, aki a világbajnokságon is megmutatta, mire számíthatnak tőle a szurkolóink” – mondta Michael Allendorf sportigazgató.

Palasics korábban a PLER, a Veszprém, a NEKA és a spanyol CB Ciudad de Logrono együttesében szerepelt. A Benficát tavaly nyár óta erősíti.