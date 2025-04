Norvég és dán klasszist igazolt az FTC női kézilabdacsapata – hivatalos

Mint ismert, a Ferencváros női kézilabdacsapatának irányítását Jesper Jensen veszi át. Már korábban beszámoltunk arról, hogy a dán szakvezetőt korábbi esbjergi játékosa, Mette Tranborg követheti.

Az FTC most hivatalos oldalán erősítette meg a hírt, hogy a dán olimpiai és világbajnoki bronz-, valamint Európa-bajnoki ezüstérmes átlövő nyártól csatlakozik a budapestiekhez. Tranborg 2017-ig szülővárosában, Aarhusban játszott, majd három éven át az Odensét erősítette mielőtt 2020-ban az Esbjerghez szerződött. Itt kétszer lett dán bajnok, továbbá háromszor is bejutott a Bajnokok Ligája négyes döntőjébe csapatával. A 29 éves dán klasszis elmondta, már régóta ki akarta próbálni saját magát Dánián kívül is. Tranborg karrierje során többször is játszott már a Ferencváros otthonában, és a budapesti hangulat mindig is nagy hatással volt rá, ezt szeretné most testközelből is megtapasztalni.

Tranborg mellett Jensen másik korábbi játékosa, Vilde Ingstad is a Ferencvárosnál folytatja. A 30 éves beálló Norvégiában megnyerte nevelőegyüttesével a másodosztályt, majd nem sokkal később, 2016-ban igazolt az Esbjerghez. Hét éven át erősítette a dánok csapatát, ez idő alatt a világ egyik legjobb beállója lett, háromszor nyert dán bajnokságot és kétszer jutott a legjobb négy közé a Bajnokok Ligájában. 2023-ban igazolt a CSM Bucuresti-hez, innen igazol Budapestre. Ingstad a norvég válogatottal kétszer nyert világbajnokságot (2015, 2021), kétszer Európa-bajnokságot (2016, 2022), valamint a 2024-es olimpiáról is aranyéremmel térhetett haza. Párizsi sikerét beárnyékolta, hogy a németek ellen súlyos térdsérülést szenvedett, melyből azóta is lábadozik. Ingstad kiemelte, hogy nagyon tetszik neki a Ferencváros építkezése, továbbá megjegyezte, jól halad a felépülése és mindent megtesz a mielőbbi visszatérés érdekében.

INGSTAD RÖVIDEN MAGYARUL IS BEKÖSZÖNT INSTAGRAMON (a videó lapozás után érhető el)

Korábban beszámoltunk arról, hogy Valerija Maszlova a CMS Bucuresti-nél folytatja pályafutását, így őt pótolhatja a jobbátlövő poszton Mette Tranborg. Sokkal telítettebb a Ferencváros kerete beállók terén, ugyanis Beatrice Edwige, Dragana Cvijics és Bordás Réka révén már Ingstad érkezése előtt is három játékos volt a poszton.