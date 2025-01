Jesper Jensen veszi át az FTC női kézicsapatának irányítását – hivatalos

Jensen annak az Allan Heinének a helyét veszi át, aki 2023 nyarán, még Martin Albertsen segítőjeként érkezett a Népligetbe, majd néhány hónappal később, Albertsen távozása után vette át a csapat irányítását, de a szakember úgy döntött, hogy családja miatt nyáron hazatér és elhagyja a budapesti zöld-fehéreket.

A dán TV2-re hivatkozva január elején mi is megírtuk, hogy az FTC-vel folytat tárgyalásokat a dán női kézilabda-válogatottat 2020 óta irányító Jesper Jensen, aki a nemzeti csapatot olimpiai harmadik helyig, vb-bronzig (2021, 2023) és Eb-ezüstig (2022, 2024) vezette, miközben az Esbjerget is irányította.

Jensen még a decemberi Európa-bajnokság alatt beszélt arról, hogy az Esbjergtől való 2024-es távozása után hiányzik neki a mindennapi munka, s bár 2026-ig érvényes szerződése volt a válogatott kapitányaként, az FTC-vel való kapcsolatára erősített, hogy a hír megjelenése után nem sokkal a dán szövetség közölte, hogy Jensen távozik a válogatott éléről, majd a budapesti zöld-fehérek bejelentették, hogy a csapat irányítását 2023 októberében Martin Albertsentől átvevő Allan Heine a 2024–2025-ös idény végén távozik.

Az FTC most hivatalos honlapján közölte, hogy nyártól a játékosként Európa-bajnok, vezetőedzőként négyszeres dán bajnok, Bajnokok Ligája-bronzérmes, ötéves szövetségi kapitányi ténykedése során minden világversenyen érmet szerző Jesper Jensen veszi át a csapat irányítását.

A játékosként 120-szoros dán válogatott, pályafutása során csak az Esbjergben és a Skjernben játszó Jensen visszavonulása után 2013-ban kezdett edzősködni, először a Vejen női csapatát vezette, majd 2014 és 2016 az Aalborgot, 2017 és 2024 között az Esbjerget irányította, utóbbival négyszer nyert bajnokságot, ötször Dán Kupát, a Bajnokok Ligájában a legutóbbi három kiírásban négyes döntőbe vezette a csapatot, s két negyedik hely után tavaly bronzérmesek lettek.

Jensen 2020 márciusa óta vezette a dán válogatottat is, ám a 2026 nyaráig szóló szerződését felbontotta, s 2025 nyarától kizárólag az FTC-re koncentrál.

„Valójában évek óta megvolt az az érzésem, hogy ha egyszer Dánián kívül vállalok munkát, akkor az FTC és Budapest nagyszerű hely lehet erre, úgyhogy izgatott voltam a megkeresés hallatán – mondta Jesper Jensen a fradi.hu-nak. – Sokszor mérkőztem a Ferencváros ellen, ezért nagyon sok jól élményem van a klubbal, a szurkolókkal kapcsolatban, említhetem akár az érdi összecsapásokat, vagy épp a Final4-elődöntőt, ahol kikaptunk, de lenyűgöző volt a hangulat. Megtisztelő, amikor a hazád szövetségi kapitányaként dolgozhatsz, ezért is volt nehéz meghozni a döntést, de tudtam, hogy szeretnék újra klubcsapatot irányítani, és amikor a Ferencváros hívott, felgyorsultak az események. Várom már, hogy csatlakozzam a klubhoz, az FTC brandjéhez, szeretnék különlegeset alkotni, tudom, hogy mi a csapat célja, és ez számomra is nagyon motiváló. Fantasztikus múltja van a Ferencvárosnak, egy ilyen klubnál mindig van nyomás, és szerintem ezt tudja is mindenki, aki ide igazol – szóval várom ezt a nyomást és a munkát azokkal a játékosokkal, akik elég bátrak ahhoz, hogy a Fradiban kézilabdázzanak!” – tette hozzá a zöld-fehérek leendő edzője.

A klub honlapja azt nem közölte, Jensen mennyi időre írt alá.