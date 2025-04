Férfi kézi NB I: hatgólos hátrányból mentett pontot az Eger

A tatabányaiak az ötvenedik percben még hat góllal vezettek, a hevesiek – akik egyszer sem voltak előnyben az egész meccsen – azonban a hajrában felzárkóztak és Czabula Máté időn túli büntetőjével kiharcolták a döntetlent. Tóth Károly kilenc góllal, Ágoston Áron 14 védéssel zárt a házigazdáknál. A Tatabánya magyar válogatott jobbszélsője, Rodríguez Álvarez Pedro 11 alkalommal talált be.

A Balatonfüred – amely otthon a Szegedet és a Tatabányát is legyőzte – meglepetésre egy góllal kikapott hazai pályán a Gyöngyöstől. A juniorválogatott Urbán-Patocskai Csongor tíz találattal, Deményi Xavér 13 védéssel zárt a füredieknél. A vendégek győzelméhez Hegedűs Márk hat góllal, Alen Skledar tíz védéssel járult hozzá.

A Budakalász házigazdaként 27–26-ra nyert a Dabas ellen, Juhász Ádám és Josip Juric-Grgic öt-öt góllal, Váczi Dániel 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon a volt válogatott Zdolik Bence nyolc alkalommal talált a hálóba.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

CYEB–Budakalász–Dabas KC 27–26 (12–13)

Budakalász, 350 néző. V: Bócz, Wiedemann

BUDAKALÁSZ: VÁCZI D.– Szmetán P. 1, Papp B. 1, JUHÁSZ 5 (3), TYISKOV 4, JURIC-GRGIC 5, KOVÁCS D. 5. Csere: Tóth M (kapus), SINKOVITS 3, Fórizs 1, Polcar, Mihalin 2, Dávid, Tájok, Varga M., Szakács. Edző: Csoknyai István

DABAS: PALLAG – Horvat 1, Fekete B. 2, Török 1, Garajszki, ZDOLIK 8 (3), Ág 3. Csere: Nagy T. (kapus), Bálint B., Dobrkovics 1, Sesic 2, MÁTÉS 4, Szöllősi Sz 2, Koller 2, Tisza, Hunyadi. Edző: Tomori Győző

Az eredmény alakulása. 8. perc: 3–3. 17. p.: 7–7. 25. p.: 10–10. 34. p.: 15–13. 43. p.: 16–20. 49. p.: 22–21. 58. p.: 27–24. Kiállítások: 8, ill. 2 perc. Hétméteresek: 3/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – Jól ismeri egymást a két csapat, ennek megfelelően sem támadásban, sem védekezésben nem igazán találtuk a fogást egymáson. Az első félidő eredménye is ezt tükrözte, hiszen mindkét oldalon remek kapusteljesítményeket láthattunk, kevés helyzet adódott. Amikor a Dabas négygólos előnyre tett szert, Sinkovits Benjámin extra lendülete húzta magával a csapatot. A védelmünk hatvan percen keresztül feszes és stabil volt, Juhász Ádám pedig jól irányította a játékunkat, okosan vezényelte a támadásokat, amiből fontos gólokat tudtunk szerezni a mérkőzés kulcspillanataiban.

Tomori Győző: – A csapatok maximálisan felkészültek voltak, és ezt a pályán is tartalommal tudtuk megtölteni – egy jó mérkőzést játszottunk. Négygólos előnyben sajnos ismét megtorpantunk, és elveszítettük a találkozót. Ez sajnos már visszatérő jelenség, számomra is rejtély, miért történik így. A hazai csapat a végjátékban mentálisan erősebbnek bizonyult, és Sinkovits Benjámin jó játékának is köszönhetően meg tudta nyerni a mérkőzést.

Balatonfüredi KSE–HE-DO B.Braun Gyöngyös 28–29 (14–12)

Balatonfüred, 370 néző. V: Hargitai, Markó G.

BALATONFÜRED: DEMÉNYI – BÓKA 4, Varga M. 1, Németh B. 2, Simotics 1, ROZMAN 6, URBÁN-PATOCSKAI 10 (5). Csere: ANDÓ (kapus), Kovács B., Szretenovics 1, Szmetán 1 (1), Szöllősi, Vári, Klucsik 1, Fekete Gy., Kljun 1. Edző: Kis Ákos

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – EDWARDS 3 (2), Bodor 1, UBORNYÁK 3, HEGEDŰS 6 (2), Kovács G. 3, Jóga 2. Csere: Usik, Gyánti (kapusok), POTISK 3, LAKOSY 3, Nagy Á. 3, Gyallai 1, Gráf 1, Gáspár Zs., Markez. Edző: Bíró Balázs

Az eredmény alakulása. 7. perc: 3–1. 11. p.: 4–4. 17. p.: 7–7. 24. p.: 10–9. 28. p.: 12–12. 34. p.: 17–13. 38. p.: 17–17. 45. p.: 21–19. 49. p.: 23–23. 54. p.: 26–23. 58. p.: 27–27. Kiállítások: 12, ill. 8 perc. Hétméteresek: 6/6, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – Gratulálok a Gyöngyös csapatának. Nem biztos, hogy feküdt nekünk, hogy kiestünk a heti mérkőzésrutinból. Bízom benne, hogy a következő mérkőzéseinkből jobban jövünk ki.

Bíró Balázs: – Mind a két csapatnak jár a gratuláció. Élvezhető, fordulatos meccs volt, iszonyatosan boldogok vagyunk a győzelem miatt. Nagyon sok csapat elvérzett Füreden, emiatt különösen értékes ez a győzelem.

Eger Eszterházy SzSE–Mol Tatabánya KC 36–36 (16–21)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, 750 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

EGER: Marczika – Lezák 1, Sarak, TÓTH K. 9, SZÖLLŐSI O. 3, TÓVIZI 4, Száva 1. Csere: ÁGOSTON (kapus), KISS G. 1, Czabula 2 (2), ARSZENICS 5, Bőti 3, Maracskó 3, Zennadi 4. Edző: Tóth Edmond

TATABÁNYA: Bartucz 1 – PEDRO RODRIGUEZ 11, Golubovic 3, Havran, Dissinger 5, PLAZA 5, Ntanzi 2. Csere: Székely M. (kapus), Lemos 1, Éles B. 2, Enomoto 2, KRAKOVSZKI B. 4. Edző: Cristian Ugalde

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–5, 12. p.: 7–10, 18. p.: 8–15, 24. p.: 13–17, 36. p.: 20–25, 42. p.: 21–28, 48. p.: 25–30, 54. p.: 30–33. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. –

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – A Tatabánya szinte végig uralta a találkozót. A játékosok a héten úgy döntöttek, hogy bele állnak a hátralévő mérkőzésekbe, legyünk bármilyen nehéz helyzetben is. Küzdeni fogunk a végsőkig, mert ez a közönség megérdemli. Az utolsó húsz percben nyolcgólos hátrányból mentettünk pontot, a szív diadala volt ez a döntetlen.

Cristian Ugalde: – Ötven percig jól játszottunk, mindkét félidőt jól kezdtük. A hajrában elkerülhető hibákat követtünk el, a védelmünk megrogyott, miközben a hazaiak kapusteljesítménye jelentősen feljavult. Nem érdemtelen az egriek pontszerzése.