Brazília ellen játszik felkészülési mérkőzést női kézilabda-válogatottunk

A nagyobb európai riválisok közül például a svédek, a románok, a spanyolok, a horvátok vagy a montenegróiak is világbajnoki selejtezős párharcokat vívnak a napokban, az Európai-bajnoki bronzérmes, így már biztos vb-résztvevő magyar női kézilabda-válogatott viszont a héten nyugodtan építkezhet. A Golovin Vlagyimir által irányított együttes a jövő évi Eb és – rendezőként – a 2027-es vb biztos indulója, így a mostani olimpiai ciklusban bőven van idő és lehetőség a kísérletezésre, az újabb fiatal tehetségek beépítésére és az összecsiszolódásra.

Noha a magyar–brazil meccsnek nincs tétje, mégis különleges lesz a csütörtök este a tatabányai arénában. A hazai sportági szövetség ugyanis hivatalosan most búcsúztat el a nemzeti csapattól három klasszist: a 191-szeres válogatott, olimpiai negyedik, vb-nyolcadik és Európa-bajnoki bronzérmes Tomori Zsuzsannát (balra); a szintén Eb-harmadik, olimpiai hetedik és vb-nyolcadik, a címeres mezt 147-szer magára öltő Szucsánszki Zitát, illetve a 13 éve ugyancsak kontinensbajnoki harmadik, olimpiai hetedik és világbajnoki negyeddöntős, 143-szoros válogatott Cirjenics-Kovacsics Anikót. Három klasszist is elbúcsúztatnak

Ennek szellemében készült hétfőtől a Golovin-csapat, amelyre csütörtök este Tatabányán hasznos erőfelmérő vár a már szintén vb-résztvevő Brazília ellen. A legjobb pánamerikai válogatottnak számító, 2013-ban vb-győztes, ötkarikás ötödik (2016) és hatodik (2012) riválissal az előző két olimpián is megmérkőzött a magyar együttes – tavaly Párizsban a csoportkörben Simon Petra góljával az utolsó másodpercekben sikerült győzni 25–24-re.

„Legutóbb a tavaly nyári olimpián találkoztunk a brazilokkal, a végjátékban sikerült nyernünk egy góllal. Akkor nem tudtuk megoldani a győri Bruna de Paulával szembeni védekezést, az ő játéka meghatározó volt, emberfogást is kellett alkalmazni, de ezt most nem tervezzük – mondta Golovin Vlagyimir. – Ettől függetlenül abból a mérkőzésből is készültünk, mindig jó tapasztalat visszanézni a korábbi találkozókat egy-egy rivális ellen, mert így lehet a hibákat kijavítani. A legutóbbi összecsapáson védekezésben sokszor tényleg nem jó megoldást választottunk. A brazilok kicsit más kézilabdát játszanak, mindig jön egy váratlan megoldás tőlük, ezért hátul teljes összpontosítás kell, mindenkinek figyelnie kell.”

Bruna de Paula, a brazil válogatott átlövője: – Sok a fiatal játékos a keretünkben, ezért a magyarországi mérkőzésen a legfontosabb az lesz, hogy építkezzünk és fejlődjünk. Minden meccsen és edzésen a legjobb teljesítményre kell törekednünk, a cél, hogy előrelépjünk és még jobb csapattá váljunk, ezen lesz a hangsúly. VÉLEMÉNY

A mieink három újoncot is avathatnak Brazília ellen: a bajnokságban újoncként a bronzéremre hajtó Esztergom kiváló formában lévő kapusa, Herczeg Lili, a német Zwickauban légióskodó irányító, Kajdon Blanka és a spanyol Bera Bera balátlövője, Ogonoszvky Eszter sem húzta még magára a címeres mezt.

„Az újoncokkal még nem tudtunk olyan sok időt együtt tölteni és készülni, de mindenki kedves és barátságos, a beilleszkedéssel egyébként sincs probléma nálunk, rendkívül befogadó társaság vagyunk – szögezte le a balszélső Márton Gréta. – Ezen a héten az edzések mellett mérkőzést is játszunk, ez is segít abban, hogy összeszokjunk. A brazilok más stílust képviselnek, mint az európai ellenfelek. Arra emlékeszem, hogy a legutóbbi meccsünkön szinte végig »verekedtünk« velük, így biztos vagyok benne, hogy most is keményen kell védekeznünk és meg kell őket állítanunk, illetve az extra egyéni megoldásaikra is fel kell készülnünk.”

NŐI KÉZILABDA FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS, TATABÁNYA

18.30: MAGYARORSZÁG–Brazília (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

A NŐI KÉZILABDA-VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Bukovszky Anna (Vác), Herczeg Lili (Esztergom), Szemerey Zsófi (Metz – Franciaország)

Jobbszélsők: Faluvégi Dorottya (Ludwigsburg – Németország), Grosch Vivien (DVSC), Győri-Lukács Viktória (Győri ETO)

Jobbátlövők: Klujber Katrin (FTC), Kukely Anna (Mosonmagyaróvár), Papp Nikoletta (Baia Mare – Románia)

Irányítók: Kajdon Blanka (Zwickau – Németország), Simon Petra (FTC), Vámos Petra (Metz – Franciaország)

Beállók: Faragó Luca (Mosonmagyaróvár), Füzi-Tóvizi Petra (DVSC), Szmolek Apollónia (Szombathely)

Balátlövők: Faragó Lea (Esztergom), Kuczora Csenge (Thüringer HC – Németország), Ogonovszky Eszter (Bera Bera – Spanyolország), Varga Emília (Mosonmagyaróvár)

Balszélsők: Márton Gréta (FTC), Petrus Mirtill (DVSC), Szöllősi-Schatzl Nadine (Metz – Franciaország)