Szita Zoltán: A kezünkben volt a meccslabda, mindent eldönthettünk volna

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

2. CSOPORT, 4. FORDULÓ

MAGYARORSZÁG–MONTENEGRÓ 29–29 (17–14)

Tatabánya, 5517 néző. V: Mikelic, Paradina (horvátok)

MAGYARORSZÁG: Bartucz – KRAKOVSZKI Zs. 5, Ónodi-Jánoskúti 3, Fazekas G. 2, BÁNHIDI 6, Szita 3, BÓKA 4. Csere: PALASICS (kapus), Sipos A. 1, Ligetvári, Rosta M., Bodó 2, Hanusz 1, Imre B., Győri M., Lékai 2 (2). Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez

MONTENEGRÓ: Szimics – L. RADOVICS 6 (3), B. VUJOVICS 8, Csepics 2, Csorszovics 3, S. Vujovics 1, F. Vujovics. Csere: Matovics (kapus), Pelidija, CSAVOR 5, M. Radovics, BAKICS 4. Szövetségi kapitány: Didier Dinart

Az eredmény alakulása. 2. perc: 1–2. 9. p.: 5–2. 15. p.: 9–6. 23. p.: 11–11. 27. p.: 13–13. 34. p.: 17–18. 39. p.: 20–21. 45. p.: 26–21. 50. p.: 26–25. 53. p.: 28–26

Kiállítások: 4, ill. 6 perc

Hétméteresek: 3/2, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Chema Rodríguez: – Volt lehetőségünk megnyerni a találkozót, és nagyon szerettük volna a nagyszerű hazai közönség előtt megszerezni a két pontot, de az utolsó tizenöt percben túl sok lövést hibáztunk el, ezért nem sikerült. Még két meccsünk van hátra, hogy biztosítsuk az Eb-részvételünket, továbbra is vezetjük a csoportot, és jó az egymás elleni mérlegünk Montenegróval szemben.

Didier Dinart: – Az eredmény jó nekünk, pontszerzés Magyarországon. Látszott, hogy a játékosaim mentálisan nagyon összeszedték magukat erre a mérkőzésre, mert ötgólos hátrányból is felálltak, és a meccs végéig küzdöttek. Podgoricában csak két napunk volt a felkészülésre, most több, ami látszott is a játékon és az eredményen.