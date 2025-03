Chema Rodríguez: Ez fenyegető, és meg kell találnunk az okát!

A magyar férfi kézilabda-válogatott Podgoricában háromgólos győzelmet aratott, Tatabányán azonban nem sikerült felülmúlni Montenegrót, így matematikailag még nem vehető biztosra az Eb-kijutás.

„Két meccsen három pont jó eredmény egy olyan erős csapattal szemben, mint Montenegró. Vezetjük a csoportot, egy győzelem kell, és kijutunk az Eb-re. Ezek a legfontosabb dolgok, de persze én is láttam a gondokat” – értékelt Chema Rodríguez a MOL Csapat hivatalos honlapján.

Montenegróban és Tatabányán sem a magyar csapat volt fölényben a mérkőzés utolsó részében, de hasonló volt a helyzet a Horvátország elleni vb-találkozón is.

„A horvátok elleni meccset nem venném ide, teljesen más történet gyakorlatilag minden szempontból. A két, montenegróiak elleni mérkőzés között is bőven vannak különbségek, de az tény, hogy hasonlóan alakult a hajrá. Csak idegenben meg tudtuk őrizni a hidegvérünket, itthon viszont nem. A montenegrói meccset megnyertük, és őszintén szólva azzal olyan sok bajom nem is volt. Kimaradt néhány lehetőség, erőre kapott a saját szurkolói előtt jól küzdő ellenfél, de jobbak voltunk és végül megérdemelten nyertünk. A tatabányai találkozóval kapcsolatban sem az a bajom, hogy kimaradtak a helyzeteink, mert ez előfordul. Az viszont nagyon nem tetszett, hogy helyzeteket sem tudtunk jól kialakítani, aztán a lövésekből még a kaput sem találtuk el. Ez fenyegető, és meg kell találnunk az okát!”

A kapitány azt el tudja fogadni, hogy kimarad egy ziccer, vagy jól véd az ellenfél kapusa, azt viszont nem, ha fejetlenül lövöldözik el a játékosok a labdát.

„Tudom, teniszes szakkifejezés, de kölcsönveszem: ha túl sok ki nem kényszerített hibát vétesz, egy ilyen erős ellenfél biztosan megbüntet érte.”

Hozzátette, az olimpia után nagyon rossz kézilabdázónak lenni, ez a selejtezőről kijutó csapatok játékosaira különösen igaz, hiszen nekik a januári világesemény után még egy kőkemény selejtezőtornát is le kellett játszaniuk. Ezt mindenki megérzi, Hollandia otthon kapott ki Feröertől, a németek az osztrákokkal, a portugálok a lengyelekkel nem bírtak. Ráadásul fiatalítani is kell, mert Ancsin Gábor lemondta a válogatottságot, de így tehet Lékai Máté és Mikler Roland is.

„Ónodi-Jánoskúti Máté már nem számít újoncnak, de feltétlenül fiatal és nagyon tehetséges. Kedvelem a karakterét, nagyon tetszik, hogy vállalja a felelősséget, pedig Ilic Zoran sérülése miatt szinte egyedül kellett idegenben elvinnie a jobbátlövő posztját. Tóth Peti is átesett a tűzkeresztségen, nem is akárhogy, hiszen 4000 montenegrói szurkoló előtt lépett először pályára, és jól teljesített. Összességében elégedett vagyok a fiúkkal, mindenki fejlődik, teszi a dolgát, és ennek a válogatott látja majd a hasznát.”

Chema Rodríguez beszélt a montenegróiak kapitányáról is.

„Először meccseltem edzőként egykori játékostársam és barátom, Didier Dinart ellen, akivel Spanyolországban öt évet játszottunk együtt, a Ciudad Realban, majd az Atlético Madridban. Hasonló a személyiségünk, könnyen megtaláltuk egymással a hangot játékosként is. Vasárnap a meccs lefújása után nagy mosollyal azzal jött oda hozzám, hogy végre most ő volt sikeres, de rögtön kijavítottam, hogy nem győzött le, ez csak döntetlen volt, ráadásul összességében mi jöttünk ki jobban ebből a hétből. ”