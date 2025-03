Női kézi NB I: egy góllal nyert Vácon az Esztergom, Szombathelyen a DVSC

A váciak az ötödik percben 3–2-nél vezettek utoljára, de tíz perccel a vége előtt egyenlítettek, így a hajrá rendkívül izgalmasan alakult. Már csak 12 másodperc volt hátra, amikor az Európa-bajnoki bronzérmes Csíkos Luca ismét egyenlített, de a 47-szeres válogatott Kisfaludy Anett révén még erre is volt válaszuk a vendégeknek. A szintén válogatott Faragó Lea 11 góllal járult hozzá a sikerhez, a váciaknál Afentáler Sára hét, Csíkos Luca hat alkalommal talált be.

A Debrecen a 49. percben vezetett először Szombathelyen, és végül szintén egy góllal, 27–26-ra győzött. Az utolsó bő három percben egyik csapat sem talált a hálóba. A vasiaknál a góllövőlistát vezető Pődör Rebeka 16 találattal, Naira Mendes De Almeida védéssel zárt. Csapatuknál kilenccel több védés volt, mint az ellenfélnél.

NŐI KÉZILABDA NB I

17. FORDULÓ

SZOMBATHELYI KKA–DVSC SCHAEFFLER 26–27 (17–14)

Szombathely, 510 néző. V: Felhő, Öcsi

SZOMBATHELY: N. DE ALMEIDA – Akijama 3, Pődör B., PŐDÖR R. 16 (4), SZMOLEK 2, Kulcsár D. 2, Kazai 2. Csere: Csatlós (kapus), Török Fanni, Szeberényi 1, Csizmazia, Varga N., Dombi L., Balogh P., Gönczöl, Hornyák P. Edző: Bo Rudgaard

DEBRECEN: Ryde – Töpfner 2 (1), SERCIEN-UGOLIN 4, Füzi-Tóvizi 1, Jovovics 4 (2), Thorleifsdóttir 2, PETRUS 4. Csere: Gabriel (kapus), HÁMORI 4, Grosch 1, Vámos M., Csernyánszki 2, Tóth Nikolett, Haggerty 2, Hornyák D. 1 (1). Edző: Szilágyi Zoltán

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–3. 12. p.: 8–6. 17. p.: 12–10. 23. p.: 13–10. 27. p.: 16–12. 36. p.: 19–16. 42. p.: 19–19. 46. p.: 21–20. 53. p.: 24–24. 57. p.: 26–27

Kiállítások: 10, ill. 6 perc

Hétméteresek: 4/4, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Bo Rudgaard: – Nagyon nehéz meccset vártunk, ez be is igazolódott. Fantasztikusan játszottunk, igazán megnehezítettük a debreceniek dolgát. Pődör Rebeka támadásban, Naira De Almeida a kapuban nyújtott kiemelkedő teljesítményt, ez is kellett ahhoz, hogy a végéig pariban legyünk a DVSC–vel.

Szilágyi Zoltán: – Az első félidő nagyon nem tetszett, a tizenhét kapott gól rengeteg. A védekezésünk nem állt össze, és a kapusaink sem igazán találkoztak a labdával. A szünetben átbeszéltük a helyzetet és teljesen más felfogásban játszottunk a fordulást követően. A hajrában többször eldönthettük volna a két pont sorsát, de hibáztunk. Harcoltunk, küzdöttünk, ennek köszönhetően sikerült értékes két ponttal távoznunk Szombathelyről.

VÁC–MOL ESZTERGOM 29–30 (15–17)

Vác, 660 néző. V: Bócz, Wiedemann

VÁC: Bukovszky – Miklós K. 2, AFENTALER 7 (5), Tyiskov-Helembai 2, Kurucz A. 1, CSÍKOS 6, Pelczéder 2. Csere: Zaj (kapus), JUHÁSZ GRÉTA 4, Háfra N. 3, Varga Emőke 2, Pálffy A. Edző: Horváth Roland

ESZTERGOM: Herczeg L. – Szőke 2, BALLAI B. 3, Kisfaludy 2, FARAGÓ LEA 11 (2), Szucsánszki 1, Hajtai 2. Csere: Tóth Nikolett (kapus), Kármán 2, Mlinkó, Teplán 1, HORVÁTH F. 2, Majoros 2, BALLAI A. 2. Edző: Elek Gábor

Az eredmény alakulása. 5. perc: 3–2. 11. p.: 4–4. 16. p.: 6–9. 21. p.: 9–13. 26. p.: 13–15. 33. p.: 16–17. 44. p.: 22–25. 51. p.: 25–25. 54. p.: 26–29

Kiállítások: 2, ill. 6 perc

Hétméteresek: 5/5, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Horváth Roland: – Nem védekeztünk jól, előzetesen nem így képzeltük el a lányokkal a mérkőzést. A tapasztalat hiánya döntött a találkozó végkimeneteléről. Nagyon sajnálom az elveszített egy pontot.

Elek Gábor: – Ez a szív diadala volt. Rengeteget tettünk azért, hogy nyerjünk, de azért is, hogy ne nyerjünk. Sérülések miatt sok problémával kellett megküzdenünk az elmúlt napokban. Ha három perccel tovább tartott volna a mérkőzés, akkor szerintem három-négygólos vereséget szenvedünk.