Mario Sostaric elmondta, mi szólhat a Szeged továbbjutása mellett a PSG otthonában

„Tudtuk, hogy a párharc nem Szegeden fog eldőlni, illetve a mérkőzés előtt arról beszéltünk, hogy nem adjuk meg magunkat, nem lehet, hogy már az első meccsen eldőljön a továbbjutás. A PSG az utolsó tíz percben már néggyel is vezetett, hogy egy lett a végén közte, azt pozitívan kell értékelni. Karaktert mutattunk, bebizonyítottuk, hogy az utolsó másodpercig küzdünk. Ezt fogjuk tenni Párizsban is, hogy mi jussunk be a negyeddöntőbe” – értékelt Mario Sostaric az NSO Tv-nek a 31–30-as hazai vereség után.

Videónkban beszél Borut Mackovsek időn túli szabaddobásgóljáról, illetve elmondja, mi történt a 45. perc után, hiszen a franciák a hajrában az ötgólos vezetésért is támadhattak. Emellett azt is elárulja, mi szólhat a Szeged továbbjutása mellett a PSG otthonában, s ehhez miben kell még többet teljesíteniük a pályán.